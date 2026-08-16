Chelsea Handler, 51 años: «Tenía miedo de ganar volumen, ahora levanto 16 kilos y estoy más delgada que nunca»

Durante años, una sombra ha perseguido a muchas de nosotras en el gimnasio. El miedo a las pesas, a la idea de «engordar».

Es un cliché que nos ha robado fuerza, confianza y, sobre todo, resultados. Pero ahora, una revelación nos abre los ojos de par en par.

El error que nos ha costado años de progreso

La actriz Chelsea Handler, a sus 51 años, es la prueba viviente de que todo lo que creíamos saber sobre el entrenamiento con pesas era, en realidad, un gran error. Ella misma lo confiesa.

Hace poco más de una década, en su primer contacto con el entrenamiento de fuerza, Chelsea tenía pánico. Como muchas mujeres, temía ganar volumen, un fantasma que nos han vendido y que ahora sabemos que es falso.

Comenzó con mancuernas de 2,5 kilos, una cantidad mínima, casi simbólica. Pero su transformación ha sido brutal, de aquellas que nos hacen replantearnos todo.

Ahora levanto 16 kilos y estoy más delgada que nunca. Esta es la verdad que nadie nos había contado.

La revelación definitiva: más fuerte, más delgada

Chelsea Handler no solo ha superado su miedo, sino que ha revolucionado su rutina y su cuerpo. A los 51, se proclama más fuerte que a los 39. Está levantando 16 kilos. ¿Y lo más sorprendente? Está más delgada que nunca.

Este es el secreto que muchas buscábamos. El truco que desmiente mitos y nos libera de la prisión de los prejuicios sobre el fitness femenino. Dejar atrás el miedo al volumen nos abre la puerta a la verdadera fuerza y a una figura más esculpida.

El arquitecto de la transformación: Ben Bruno y la lógica de la fuerza

Detrás de esta metamorfosis está Ben Bruno, un entrenador que ha destronado las fórmulas mágicas y los «trucos» de gimnasio. Su filosofía es tan simple como efectiva: dominación de los movimientos fundamentales.

Sin protocolos agresivos ni estándares exagerados. La clave es la técnica correcta, la constancia y la progresión. Esto significa ir aumentando el peso con el tiempo. (Sí, exactamente lo contrario de lo que pensábamos).

No necesitas un gimnasio de lujo ni un equipamiento complejo. La rutina que Chelsea y Ben utilizan a menudo es una solución brillante para viajeros o para quien no tiene mucho espacio en casa: un entrenamiento completo con una sola mancuerna.

La rutina de una sola mancuerna que cambiará tu cuerpo

Esta rutina está diseñada para desarrollar fuerza general duradera. Ben sugiere que los principiantes comiencen con mancuernas de 4-8 kg, aumentando a 8-12 kg a medida que ganan experiencia. Chelsea, por su parte, usa una de 14 kg en sus demostraciones, lo cual ya es impresionante.

Normalmente se hacen tres series de cada ejercicio, aumentando el peso en cada serie. Entre 6 y 10 repeticiones por ejercicio (o por cada lado en ejercicios unilaterales). Y, por supuesto, un descanso de 60-90 segundos entre cada ejercicio. El enfoque actual de Chelsea es la estabilidad de la rodilla, el fortalecimiento de los glúteos y el core, aspectos cruciales para nuestra salud a largo plazo.

Los movimientos fundamentales: tu nuevo arsenal de fuerza

Aquí tienes los cinco ejercicios que te demostrarán que levantar pesas no es para «engordar», sino para definir, fortalecer y sentirte increíble:

1. Sentadilla goblet con talón flotante: Toma la mancuerna en vertical a la altura del pecho. Levanta ligeramente los talones, contrae el abdomen y baja hasta que los muslos estén paralelos al suelo. Regresa a la posición inicial manteniendo los talones elevados. Este ejercicio es clave para el core y la fuerza de las piernas.

2. Extensión de tríceps a una pierna: Con la espalda apoyada en un banco, un pie en el suelo y la otra pierna extendida, eleva las caderas. Contrae los glúteos arriba. Luego, con ambas manos, extiende la mancuerna por encima de la cabeza, manteniendo los codos alineados con las orejas. Es perfecto para glúteos, core y brazos.

3. Peso muerto rumano a una pierna: De pie sobre una pierna, sostiene la mancuerna con la otra mano. Flexiona ligeramente la rodilla de la pierna de apoyo mientras extiendes la otra pierna hacia atrás. Baja la mancuerna hacia el suelo con la espalda recta y vuelve a subir. Un ejercicio imprescindible para el equilibrio, glúteos e isquiotibiales.

4. Remo en posición de perro-pájaro: Ponte a cuatro patas sobre un banco, sosteniendo una mancuerna con una mano. Extiende la pierna opuesta hacia atrás y contrae el abdomen para mantener las caderas niveladas. Lleva la mancuerna hacia las costillas, apretando el omóplato. Un movimiento excelente para la estabilidad del core y la espalda.

5. Elevaciones de cadera a una pierna: Con la parte superior de la espalda apoyada en un banco, un pie en el suelo y la otra pierna extendida, impúlsate con el talón para levantar las caderas. Contrae los glúteos en la parte superior y baja de forma controlada. Esto maximizará la fuerza de tus glúteos y la salud de tu espalda baja.

La conexión con tu salud futura

Esta revolución en el entrenamiento de fuerza de Chelsea Handler no es un caso aislado. Coincide con las recomendaciones de expertos que insisten en la importancia de ganar músculo y perder peso, especialmente después de los 40.

No es una fórmula mágica, sino una estrategia inteligente. Es la solución definitiva para una longevidad activa, para evitar problemas de espalda y rodillas, y para disfrutar de un cuerpo más funcional y estético.

El momento es ahora: no pierdas esta oportunidad

El tiempo pasa y nuestro cuerpo necesita este estímulo. No hay excusas para no comenzar hoy mismo. La información la tienes. La clave secreta para tu transformación ha sido revelada.

Esta es la inversión más rentable que harás en tu salud. Un cuerpo fuerte es una vida plena. (Y sí, estaremos más delgadas, más tonificadas y con más energía).

Has tomado la decisión correcta al leer esto. Ahora tienes el poder de cambiar tu rutina, tu cuerpo y tu mentalidad. ¿Estás preparada para tomar la mancuerna y transformarte?