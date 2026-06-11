Ardem Patapoutian, nobel de Medicina: “La idea que tenim només cinc sentits és una mica ingènua”

Segur que encara recordes aquella lliçó de l’escola. Ens van ensenyar que el cos humà es relaciona amb el món a través de cinc sentits tradicionals. Tot i això, la ciència d’avantguarda acaba de demostrar que aquesta idea ha quedat completament obsoleta.
El responsable de trencar aquest mite és Ardem Patapoutian, guardonat amb el Premi Nobel de Medicina. El prestigiós científic afirma de forma rotunda que la visió clàssica dels sentits és, com a mínim, un poc ingenua. (Sí, a nosaltres també ens han desmuntat la infància en un segon).
La revolució de la mecanorrecepció
Ningú s’havia parat a pensar en com el disseny del nostre cos processa estímuls invisibles però vitals. El laboratori de Patapoutian ha descobert els receptors PIEZO, unes proteïnes essencials que canvien les regles del joc. Aquests components actuen com a autèntics sensors de pressió a les nostres cèl·lules.
No estem parlant d’una simple teoria abstracta de laboratori. Aquesta troballa canvia per complet la forma en la qual entenem el dolor físic i la pressió arterial. Gràcies a aquestes proteïnes, el teu cos sap exactament quanta força ha d’exercir en agafar un objecte o com regular el flux de la teva sang.
La clau de tot aquest assumpte resideix en la propiocepció, el verdader sisè sentit dels éssers humans. És la capacitat oculta que et permet saber on són les teves cames sense necessitat de mirar-les. (Prova a tancar els ulls i tocar-te el nas; aquí ho tens).
Un escut invisible que salva vides
Aquest descobriment de la biologia cel·lular no només sacia la curiositat dels experts. La identificació dels receptors mecànics obre la porta a nous tractaments contra el dolor crònic. Milions de persones a tot el món es podrien beneficiar de teràpies dissenyades gràcies a aquesta fita.
L’origen de la investigació va néixer d’una pregunta molt senzilla sobre el tacte humà. L’equip científic va analitzar com responien les cèl·lules davant de la més mínima pressió física en entorns controlats. El resultat d’aquest esforç ha estat el màxim guardó de la ciència global.
Les implicacions mèdiques són gegantines i afecten de ple la nostra butxaca sanitària. Comprendre el funcionament de la pressió cel·lular permetrà dissenyar fàrmacs específics sense efectes secundaris destructius. La medicina del futur ja no tractarà símptomes generals, sinó respostes mecàniques precises.
Per què t’hauries de preocupar per això avui?
Sabies que això també serveix per entendre com evoluciona l’envelliment dels nostres òrgans interns? La pèrdua de sensibilitat en aquests receptors accelera fallades cardíaques i problemes d’equilibri en persones grans. Cuidar el sistema nerviós és molt més que evitar l’estrès quotidià.
La velocitat d’aquests descobriments és vertiginosa i la comunitat mèdica està adaptant els seus manuals a contrarellot. Els llibres de text que fan servir els teus fills canviaran abans del pròxim curs escolar. El coneixement es mou ràpid i quedar-se enrere implica ignorar com funciona la teva pròpia salut.
Al final, resulta fascinant descobrir que som molt més complexos del que ens van comptar a l’escola. Prestar atenció als senyals del teu cos mai havia estat una estratègia tan intel·ligent. T’havies parat a pensar alguna vegada en com sent la teva pell la pressió de la roba?