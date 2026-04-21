Dra. María Muñoz, metgessa: «T’infla perquè no és de massa mare ni té una fermentació llarga»

És el primer que eliminem de la llista quan volem perdre pes. (Sí, aquest moment traumàtic de dir-li adéu a la torrada de l’esmorzar). Tanmateix, la Dra. María Muñoz ha aportat llum sobre una realitat que canviarà els teus matins: no tot el pa és igual, i el de massa mare no és l’enemic de la teva bàscula.
El pa de massa mare autèntic, fermentat lentament, es comporta de manera radicalment diferent en el nostre organisme.
La ciència de l’índex glucèmic: la clau de la massa mare
Per què el pa industrial ens fa guanyar pes? La resposta està en la velocitat. El pa blanc convencional es converteix ràpidament en glucosa, disparant la insulina, l’hormona que ordena al nostre cos emmagatzemar greix. En canvi, la fermentació natural de la massa mare predigereix els almidons.
Això resulta en un índex glucèmic molt més baix. En menjar pa de massa mare, l’energia s’allibera de forma sostinguda, evitant aquells pics de gana voraç que apareixen a les dues hores d’haver esmorzat un pa de motlle industrial. És, en essència, un combustible més eficient i menys “perillós” per al teu abdomen.
A més, durant la fermentació prolongada, els bacteris beneficiosos i els llevats salvatges degraden part del gluten i els antinutrients (com l’àcid fític). Això no només fa que sigui més lleuger per a la teva digestió, sinó que permet que el teu cos absorbeixi millor minerals essencials com el magnesi i el zinc.
Com identificar el pa que sí que ajuda a la teva dieta
No et deixis enganyar pel màrqueting de supermercat. La Dra. Muñoz adverteix que molts pans es venen com “de massa mare” però porten llevats químics per accelerar el procés. El pa autèntic té una escorça cruixent, una olor lleugerament àcida i una molla amb alvèols (forats) irregulars.
La densitat és un altre factor clau. Un bon pa de massa mare pesa. Aquesta densitat és la que genera una sacietat real. Mentre que del pa industrial en podries menjar diverses llesques sense adonar-te’n, una sola llesca de pa artesà de llarga fermentació et deixa satisfet durant tot el matí, registrant la teva ingesta calòrica total.
L’experta insisteix que el pa ha de ser un complement, no la base de la dieta. L’ideal és combinar-lo amb greixos saludables (advocat, oli d’oliva verge extra) i proteïnes de qualitat. Aquesta combinació relenteix encara més l’absorció dels hidrats, convertint la teva torrada en una eina metabòlica perfecta.
L’adéu definitiu a la inflamació abdominal
Moltes persones creuen que el pa les “engreixa” quan, en realitat, el que experimenten és una inflamació sistèmica a causa dels additius i de l’excés de llevats ràpids del pa comercial. En canviar a la massa mare, aquesta sensació d’inflor desapareix.
La Dra. María Muñoz subratlla que recuperar el pa tradicional és un acte de salut. En alimentar correctament la nostra microbiota intestinal amb fibres fermentades de qualitat, millorem el nostre metabolisme general. Un intestí sa és el millor aliat per mantenir un pes estable a llarg termini.
Has llegit això perquè estimes el pa però tems la bàscula. La ciència de la Dra. Muñoz és clara: el plaer no té per què estar renyit amb el rigor nutricional. El secret no és deixar de menjar pa, és aprendre a triar el que el teu cos sap processar.
Continuaràs comprant pa processat o buscaràs avui mateix la teva fleca artesana de confiança per cuidar la teva salut?