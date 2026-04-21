Dra. María Muñoz, médica: «Te hincha porque no es de masa madre ni tiene una fermentación larga»

Es lo primero que eliminamos de la lista cuando queremos perder peso. (Sí, ese momento traumático de decirle adiós a la tostada del desayuno). Sin embargo, la Dra. María Muñoz ha arrojado luz sobre una realidad que cambiará tus mañanas: no todo el pan es igual, y el de masa madre no es el enemigo de tu báscula.

El pan de masa madre auténtico, fermentado lentamente, se comporta de manera radicalmente diferente en nuestro organismo.

La ciencia del índice glucémico: la clave de la masa madre

¿Por qué el pan industrial nos hace ganar peso? La respuesta está en la velocidad. El pan blanco convencional se convierte rápidamente en glucosa, disparando la insulina, la hormona que ordena a nuestro cuerpo almacenar grasa. En cambio, la fermentación natural de la masa madre predigiere los almidones.

Esto resulta en un índice glucémico mucho más bajo. Al comer pan de masa madre, la energía se libera de forma sostenida, evitando aquellos picos de hambre voraz que aparecen a las dos horas de haber desayunado un pan de molde industrial. Es, en esencia, un combustible más eficiente y menos «peligroso» para tu abdomen.

Además, durante la fermentación prolongada, las bacterias beneficiosas y las levaduras salvajes degradan parte del gluten y los antinutrientes (como el ácido fítico). Esto no solo lo hace más ligero para tu digestión, sino que permite que tu cuerpo absorba mejor minerales esenciales como el magnesio y el zinc.

Cómo identificar el pan que sí ayuda a tu dieta

No te dejes engañar por el marketing del supermercado. La Dra. Muñoz advierte que muchos panes se venden como «de masa madre» pero llevan levaduras químicas para acelerar el proceso. El pan auténtico tiene una corteza crujiente, un olor ligeramente ácido y una miga con alvéolos (agujeros) irregulares.

La densidad es otro factor clave. Un buen pan de masa madre pesa. Esta densidad es la que genera una saciedad real. Mientras que del pan industrial podrías comer varias rebanadas sin darte cuenta, una sola rebanada de pan artesano de larga fermentación te deja satisfecho durante toda la mañana, registrando tu ingesta calórica total.

La experta insiste en que el pan debe ser un complemento, no la base de la dieta. Lo ideal es combinarlo con grasas saludables (aguacate, aceite de oliva virgen extra) y proteínas de calidad. Esta combinación ralentiza aún más la absorción de los hidratos, convirtiendo tu tostada en una herramienta metabólica perfecta.

El adiós definitivo a la inflamación abdominal

Muchas personas creen que el pan las «engorda» cuando, en realidad, lo que experimentan es una inflamación sistémica debido a los aditivos y al exceso de levaduras rápidas del pan comercial. Al cambiar a la masa madre, esta sensación de hinchazón desaparece.

La Dra. María Muñoz subraya que recuperar el pan tradicional es un acto de salud. Al alimentar correctamente nuestra microbiota intestinal con fibras fermentadas de calidad, mejoramos nuestro metabolismo general. Un intestino sano es el mejor aliado para mantener un peso estable a largo plazo.

Has leído esto porque amas el pan pero temes la báscula. La ciencia de la Dra. Muñoz es clara: el placer no tiene por qué estar reñido con el rigor nutricional. El secreto no es dejar de comer pan, es aprender a elegir el que tu cuerpo sabe procesar.

¿Continuarás comprando pan procesado o buscarás hoy mismo tu panadería artesana de confianza para cuidar tu salud?