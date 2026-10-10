Lucía Aguado, graduada en Ciències de l’Esport: «La planxa, tot i ser sana, és com caminar: falta intensitat per guanyar múscul abdominal»

Totes hem somiat amb uns abdominals d’acer, oi? Aquell objectiu, sovint emmarcat per la creença popular que cal tenir un percentatge de greix corporal baixíssim i dedicar hores i hores a la famosa planxa. Però, què passaria si et diguéssim que aquesta idea, tan arrelada al nostre imaginari fitness, és només una part de la veritat? I que, de fet, podries estar perdent un temps preciós amb un exercici que, tot i ser saludable, no et donarà els resultats esperats en la teva recerca del múscul abdominal?
La realitat, com sempre, és molt més complexa i fascinant. Per què veiem gent amb una definició corporal admirable sense ni rastre d’abdominals, mentre que d’altres, amb més volum, llueixen un core perfectament marcat? Aquí rau el secret que moltes desconeixen i que una experta en la matèria ha decidit revelar. És el moment de deixar enrere els mites i abraçar la ciència per optimitzar el nostre esforç.
Lucía Aguado, graduada en Ciències de l’Esport i reconeguda entrenadora personal, ha desmuntat aquesta creença generalitzada que la planxa és el camí definitiu cap als abdominals perfectes. La seva afirmació és contundent i ens farà replantejar moltes rutines: «La planxa, tot i ser sana, és com caminar: falta intensitat per guanyar múscul abdominal». Això no vol dir que la planxa sigui inútil, però sí que cal entendre el seu rol i, sobretot, les seves limitacions si el que busques és una autèntica hipertròfia muscular.
La paradoxa de la planxa: salut versus múscul
La planxa és un exercici imprescindible per a l’estabilitat del core i la prevenció de lesions, ningú ho nega. Treballa la musculatura profunda de l’abdomen i l’esquena, oferint un suport crucial per a moltes activitats quotidianes i esportives. Però, i aquí ve el error que la majoria comet, no és l’eina més eficaç si el teu objectiu primordial és construir múscul abdominal visible i fort. (Sí, nosaltres també pensàvem que ho fèiem tot bé).
Aguado explica que, per a la hipertròfia muscular, cal una tensió i una sobrecàrrega progressiva que la planxa, per si sola, no pot oferir de manera òptima. El nostre abdomen està format per diversos grups musculars, incloent el recte abdominal i els oblics interns i externs, cadascun amb la seva funció. Per desenvolupar-los al màxim, necessitem anar més enllà de la simple resistència isomètrica que proporciona la planxa.
El crunch, reinventat per a la hipertròfia real
Potser has fet crunches tota la vida i has acabat amb mal d’esquena, però l’experta ens recorda que la clau no és la quantitat, sinó la qualitat i la intensitat. L’objectiu no és fer mil repeticions fins al dolor, sinó aplicar pes i una tècnica correcta per estimular el creixement. Aquí és on entren en joc variants més avançades i efectives.
El crunch en polea és una de les solucions que Aguado posa sobre la taula. La ciència ha demostrat que els abdominals generen la seva màxima força en posicions d’extensió, concretament entre els 20 i els 40 graus. Ajustant la politja perquè el cable quedi perpendicular a la teva columna, pots maximitzar la tensió en aquesta fase clau. Recorda: inhala en pujar, deixa que el pes estiri lleugerament l’esquena i, en baixar, evita portar els malucs cap als talons per mantenir la tensió en la zona abdominal. Aquest truc tècnic és fonamental.
La planxa et dona estabilitat, però si busques múscul, has de pujar la intensitat. El nostre cos necessita més que un simple passeig.
La roda abdominal: l’eina secreta que ja coneixies
Però si hi ha un exercici que realment destaca en la recerca de la hipertròfia abdominal, aquest és la roda abdominal. Sí, aquella eina que potser tenies arraconada en un racó de casa. Estudis científics suggereixen que aquest exercici és l’únic que mostra un augment significatiu dels abdominals en comparació amb altres mètodes més convencionals, com la planxa. La seva capacitat per treballar el core de manera intensa i progressiva la converteix en un aliat imprescindible per als nostres objectius.
Més enllà dels exercicis concrets, la mestra Aguado subratlla la importància de la respiració, amb tècniques com el bracing i el hollowing/vacuum. Aquestes estratègies no només reforcen el core des de dins, sinó que també són clau per mantenir uns abdominals forts i definits durant tot l’any. Això és el que marca la diferència entre un bon entrenament i un entrenament excepcional.
La progressió com a mandat: no perdis més temps
La solució definitiva per als abdominals no resideix en un únic exercici, sinó en la combinació de tècnica, intensitat i, sobretot, progressió. Aguado ens aconsella realitzar entre 10 i 15 sèries setmanals, repartides en tres dies. I el més important: la progressió no només és afegir pes, sinó també augmentar la tensió o la dificultat de forma sistemàtica. No n’hi ha prou amb repetir el mateix una vegada i una altra; el nostre cos necessita nous estímuls per créixer. Aquest és un secret massa sovint oblidat.
Si, malgrat aplicar aquests consells, els resultats es resisteixen, la millor opció és sempre consultar un professional. Ells podran fer una avaluació personalitzada i ajustar el teu programa d’entrenament per portar-te cap a l’èxit. No esperis més a transformar la teva rutina i veure els canvis que tants desitgem. Ja no hi ha excuses per no apostar per un abdomen fort i definit.
Ara que coneixes aquests detalls ocults i les recomanacions d’una veritable experta, no creus que és el moment de reescriure la teva història amb la planxa?