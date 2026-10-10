Lucía Aguado: La plancha no es clave para ganar músculo abdominal

Todas hemos soñado con unos abdominales de acero, ¿verdad? Ese objetivo, a menudo enmarcado por la creencia popular de que es necesario tener un porcentaje de grasa corporal bajísimo y dedicar horas y horas a la famosa plancha. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que esta idea, tan arraigada en nuestro imaginario fitness, es solo una parte de la verdad? Y que, de hecho, podrías estar perdiendo un tiempo precioso con un ejercicio que, aunque saludable, no te dará los resultados esperados en tu búsqueda del músculo abdominal?

La realidad, como siempre, es mucho más compleja y fascinante. ¿Por qué vemos gente con una definición corporal admirable sin ni rastro de abdominales, mientras que otros, con más volumen, lucen un core perfectamente marcado? Aquí reside el secreto que muchas desconocen y que una experta en la materia ha decidido revelar. Es el momento de dejar atrás los mitos y abrazar la ciencia para optimizar nuestro esfuerzo.

Lucía Aguado, graduada en Ciencias del Deporte y reconocida entrenadora personal, ha desmontado esta creencia generalizada de que la plancha es el camino definitivo hacia los abdominales perfectos. Su afirmación es contundente y nos hará replantear muchas rutinas: «La plancha, aunque sea sana, es como caminar: falta intensidad para ganar músculo abdominal». Esto no significa que la plancha sea inútil, pero sí que hay que entender su rol y, sobre todo, sus limitaciones si lo que buscas es una auténtica hipertrofia muscular.

La paradoja de la plancha: salud versus músculo

La plancha es un ejercicio imprescindible para la estabilidad del core y la prevención de lesiones, nadie lo niega. Trabaja la musculatura profunda del abdomen y la espalda, ofreciendo un soporte crucial para muchas actividades cotidianas y deportivas. Pero, y aquí viene el error que la mayoría comete, no es la herramienta más eficaz si tu objetivo primordial es construir músculo abdominal visible y fuerte. (Sí, nosotros también pensábamos que lo hacíamos todo bien).

Aguado explica que, para la hipertrofia muscular, se necesita una tensión y una sobrecarga progresiva que la plancha, por sí sola, no puede ofrecer de manera óptima. Nuestro abdomen está formado por varios grupos musculares, incluyendo el recto abdominal y los oblicuos internos y externos, cada uno con su función. Para desarrollarlos al máximo, necesitamos ir más allá de la simple resistencia isométrica que proporciona la plancha.

El crunch, reinventado para la hipertrofia real

Quizá has hecho crunches toda la vida y has terminado con dolor de espalda, pero la experta nos recuerda que la clave no es la cantidad, sino la calidad y la intensidad. El objetivo no es hacer mil repeticiones hasta el dolor, sino aplicar peso y una técnica correcta para estimular el crecimiento. Aquí es donde entran en juego variantes más avanzadas y efectivas.

El crunch en polea es una de las soluciones que Aguado pone sobre la mesa. La ciencia ha demostrado que los abdominales generan su máxima fuerza en posiciones de extensión, concretamente entre los 20 y los 40 grados. Ajustando la polea para que el cable quede perpendicular a tu columna, puedes maximizar la tensión en esta fase clave. Recuerda: inhala al subir, deja que el peso estire ligeramente la espalda y, al bajar, evita llevar las caderas hacia los talones para mantener la tensión en la zona abdominal. Este truco técnico es fundamental.

La plancha te da estabilidad, pero si buscas músculo, tienes que subir la intensidad. Nuestro cuerpo necesita más que un simple paseo.

La rueda abdominal: la herramienta secreta que ya conocías

Pero si hay un ejercicio que realmente destaca en la búsqueda de la hipertrofia abdominal, este es la rueda abdominal. Sí, esa herramienta que quizá tenías arrinconada en un rincón de casa. Estudios científicos sugieren que este ejercicio es el único que muestra un aumento significativo de los abdominales en comparación con otros métodos más convencionales, como la plancha. Su capacidad para trabajar el core de manera intensa y progresiva la convierte en un aliado imprescindible para nuestros objetivos.

Más allá de los ejercicios concretos, la maestra Aguado subraya la importancia de la respiración, con técnicas como el bracing y el hollowing/vacuum. Estas estrategias no solo refuerzan el core desde dentro, sino que también son clave para mantener unos abdominales fuertes y definidos durante todo el año. Esto es lo que marca la diferencia entre un buen entrenamiento y un entrenamiento excepcional.

La progresión como mandato: no pierdas más tiempo

La solución definitiva para los abdominales no reside en un único ejercicio, sino en la combinación de técnica, intensidad y, sobre todo, progresión. Aguado nos aconseja realizar entre 10 y 15 series semanales, repartidas en tres días. Y lo más importante: la progresión no solo es añadir peso, sino también aumentar la tensión o la dificultad de forma sistemática. No basta con repetir lo mismo una y otra vez; nuestro cuerpo necesita nuevos estímulos para crecer. Este es un secreto demasiado a menudo olvidado.

Si, a pesar de aplicar estos consejos, los resultados se resisten, la mejor opción es siempre consultar un profesional. Ellos podrán hacer una evaluación personalizada y ajustar tu programa de entrenamiento para llevarte al éxito. No esperes más para transformar tu rutina y ver los cambios que tantos deseamos. Ya no hay excusas para no apostar por un abdomen fuerte y definido.

Ahora que conoces estos detalles ocultos y las recomendaciones de una verdadera experta, ¿no crees que es el momento de reescribir tu historia con la plancha?