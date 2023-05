Oberta la matriculació al Postgrau de Gestió d’Empreses Vitivinícoles de la Wine Business School

El Postgrau de Gestió d’Empreses Vitivinícoles, impartit conjuntament per la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat de Vic i la Wine Business School, arriba aquest any a la 8a edició. Per tant, és ja una formació consolidada que acosta els estudiants al sector del vi amb una metodologia de resolució de casos pràctics.

El curs va néixer amb la finalitat de contribuir a la competitivitat global del sector vitivinícola mitjançant una formació especialitzada en l’àrea de la gestió empresarial amb tots els agents implicats: la internacionalització, la recerca de nous mercats i la innovació, a banda de la gestió vitivinícola com la producció del vi. Aquesta metodologia permet a les empreses, organitzacions i professionals d’aquest sector avançar de forma oberta i progressiva en la consecució dels seus reptes, amb visió de futur i vocació internacional. Per tant, aquest postgrau dona les eines necessàries per poder crear i impulsar un projecte des de zero, començant per l’elaboració del vi fins a la seva comercialització.

Tastos amb més de 120 referències nacionals i internacionals

A més, el curs ofereix l’oportunitat de participar en tastos de més de 120 referències nacionals i internacionals, amb l’objectiu de conèixer també el projecte empresarial que hi ha darrere. A més, el programa formatiu inclou visites professionals a cellers del territori català.

Amb professionals experts del sector, s’incorporen casos pràctics concrets, s’analitza el procés continuat del producte a l’empresa i les millors estratègies per posicionar de manera efectiva el producte en el mercat. Durant el postgrau s’incorporaran les eines i els canals digitals per a la venda de vi i la seva comercialització, i per a les propostes enoturístiques.

Ubicació geogràfica privilegiada

El curs es desenvoluparà en els espais de la Wine Business School, a l’edifici de l’Enològica de Vilafranca del Penedès. Aquesta ubicació geogràfica a la comarca de l’Alt Penedès, de referència del sector a Catalunya, facilita la visita a diversos productors i empreses, amb l’objectiu d’ampliar, contrastar i analitzar els continguts del curs.

El programa està pensat per a emprenedors que vulguin conèixer i introduir-se en la indústria del vi, professionals que vulguin actualitzar els seus coneixements i millorar les seves competències com a personal directiu; i universitaris amb projecció per formar part d’empreses dins del sector. A més, el postgrau acull un gran nombre d’alumnes que ja treballen dins del sector en un àmbit empresarial de gestió i màrqueting i que es volen especialitzar amb les empreses vitivinícoles.

La matriculació al Postgrau de Gestió d’Empreses Vitivinícoles per al curs 2023-2024 ja està oberta i es pot fer mitjançant aquest enllaç de la Wine Business School.