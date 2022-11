Torna el Tech Spirit i reivindica el paper de ‘hub’ tecnològic de Barcelona

El congrés barceloní de tecnologia, Tech Spirit arranca amb una nova edició que busca realçar la capital catalana i reivindicar el seu paper imprescindible en el creixement tecnològic europeu. La Casa Llotja de Mar -des d’on fa més de 600 anys que es fomenta l’emprenedoria- és la localització que acollirà més de 60 xerrades, més d’un centenar de ponents i 1.800 minuts d’explicacions. Barcelona, doncs, es converteix en el centre de les innovacions tecnològiques durant dues jornades que presentaran, reflexionaran i reivindicaran el paper català en la transició tecnològica, sostenible i digital. “Catalunya ja és un referent en start-ups tecnològiques i continua sent un dels centres europeus més importants”, ha dit Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball.

“L’art del segle XXI és la tecnologia i des d’aquí ho volem demostrar”, ha explicat durant la presentació del congrés aquest dimecres, Albert Pijuan, president de la Comissió Emprenedoria i Start-ups de la Cambra de Comerç de Barcelona. I és que, segons les xifres que ha presentat Torrent, ja hi ha 1.900 start-ups tecnològiques a Catalunya, un 26% més d’abans de la pandèmia. Utilitzant les dades com a guia, Barcelona es posiciona com a un dels principals hubs europeus, de fet, ja té el paper de centre logístic i d’innovació digital més important de sud d’Europa. Un paper que remarca la necessitat que té la ciutat de continuar invertint en innovació i talent.

Acte d’obertura del Tech Spirit / Cedida

Barcelona no només és el centre de talent català, sinó que també s’ha convertit en la casa de moltes empreses estrangeres. Segons les dades d’Empresa i Treball, unes 1.733 empreses estrangeres operen des de la capital catalana. En aquesta mateixa línia el director general de la Fundació Mobile World Capital, Francesc Fajula ha recordat que grans empreses com GSMA -organitzadora de Mobile World Congress- “han triat Barcelona perquè reconeixen els grans beneficis de la capital”. I és que tal com ha afegit Michael Donaldson, cap de Tecnologia i CIO de l’Ajuntament de Barcelona: “El clima, la cultura el talent i el patrimoni de Barcelona la converteixen en la preferida dels grans esdeveniments”.

Els reptes tecnològics de Catalunya

Per donar el tret de sortida a aquesta tercera edició del Tech Spirit, el conseller d’Empresa i Treball ha reivindicat el paper de la Generalitat com a principal impulsor de l’emprenedoria del país. “Des del Govern apostem per l’esperit emprenedor”, ha assegurat Torrent. Una opinió que també ha valorat Donaldson, qui ha afegit que “estem en el moment més important de tota la història de la humanitat en disrupció de la tecnologia”. És per això, doncs, que ambdós representants públics han tornat a insistir en la necessitat de més col·laboració publicoprivada.

Tot i això, els ponents d’aquest acte inicial del Tech Spirit també han volgut deixar constància de les lliçons que li queden per aprendre a Catalunya per créixer en innovació i talent. “Tenim una gran quantitat d’actius digitals que no estem donant a conèixer al món suficient”, lamenta Fajula. També Torrent ha reflexionat sobre el paper de Catalunya en la transició tecnològica i ha assegurat que “s’ha de superar el forat existent que hi ha entre investigació i producte”. Així doncs, el president de la Comissió Emprenedoria i Start-ups de la Cambra de Comerç de Barcelona ha recordat que s’han de facilitar totes aquelles “iniciatives que empoderin el creixement tecnològic de Barcelona i de Catalunya”.

Amb tot, les autoritats públiques i privades han coincidit en recordar que la base principal de la innovació és el talent. Tot i això, no només han centrat les mirades al talent ja existent a Catalunya sinó que també han explicat la importància del talent estranger. A més, Torrent ha remarcat la importància de “posicionar el país a escala global”. Per aconseguir aquesta sinergia de talent, però, el conseller d’Empresa i Treball ha confirmat que “és imprescindible invertir més en formació“.