Neix el Grup Diagonal per transformar l’automoció a Catalunya

Fa anys que sentim a parlar de la renovació i reindustrialització que cal fer en el sector de l’automòbil perquè esdevingui un sector efectivament descarbonitzat per tal d’aconseguir disminuir les emissions que produeix. De fet, quasi el 70% de les emissions a Europa venen produïdes per aquest sector, ja sigui en la fase industrial com després en la nostra vida diària a causa dels centenars de milions de vehicles que circulen per Europa. Justament amb aquest objectiu s’ha conformat el Grup Diagonal, el primer fòrum de debat conjunt que agrupa a tots els actors del sector, incloent-hi els agents socials, orientat a analitzar i plantejar les mesures necessàries punt en l’àmbit industrial, de mercat i social per a impulsar la transformació de la indústria cap a una nova mobilitat, i que afecta un sector clau de l’economia i que estarà coordinat per Grant Thornton.

Alhora, cal recordar que la indústria de l’automoció a Catalunya constitueix un dels principals suports de l’economia gràcies a tota la cadena de valor que aporta el 10% del PIB amb una facturació total de 20.000 milions d’euros anuals. A més, dona feina a més de 140.000 persones a Catalunya. Aquesta iniciativa, conformada per ANFAC, Clúster d’Automoció de Catalunya (CIAC), CCOO Indústria, FICA-UGT, Fecavem, Ficosa, Foment del Treball, Fundació Repsol, Seat i la Fira de Barcelona, amb la creació del Grup de Reflexió Diagonal, considera que és el moment perquè l’ecosistema innovador de la mobilitat faci valdre davant les administracions i l’opinió pública catalana la importància del sector productiu de l’Automoció en tots els àmbits de la Societat i ofereixi propostes constructives per al nostre futur.

És per això que aquest nou grup ha elaborat un ideari que representa la visió general davant el procés de canvi, reptes i oportunitats per al sector. Tot això amb l’objectiu de preservar la capacitat industrial i d’ús del sector en el territori, proporcionar eines i espais necessaris que facilitin l’R+D+I, desenvolupar vehicles i serveis de mobilitat descarbonitzats, impulsar la transformació digital de la Indústria i de la nova mobilitat, i assegurar l’ocupació qualificada i la generació de nous llocs de treball adaptats a les noves necessitats.

Definir un nou model industrial

El Fòrum de debat obert abordarà de manera col·laborativa publicoprivada, i al llarg dels pròxims mesos, la generació de solucions pràctiques de consens per a la mobilitat Intel·ligent, connectada, sostenible, inclusiva i cooperativa que satisfaci les necessitats de ciutadans, treballadors i empreses per igual. Per a això, el Grup Diagonal se centrarà inicialment en sis eixos prioritaris enfocats en l’impuls al dret a la mobilitat individual, sostenible i inclusiva, la definició d’un model de transició industrial, facilitar el procés de descarbonització dels objectius exigits, potenciar el diàleg social dins del teixit industrial, identificar les necessitats laborals i formatives i oferir una visió integral de la mobilitat coherent a les necessitats del ciutadà.

Aquesta iniciativa té com a objectiu final donar respostes i generar propostes constructives i de consens per al futur de tot el conjunt del sector. Generar idees comunes i constructives, que facilitin la posada en marxa de polítiques i mesures des de l’àmbit públic, i que afavoreixin la transició industrial i social cap a un model de mobilitat sostenible, inclusiva, multimodal i sense restriccions. El Grup considera que la seva aportació, des del consens i el coneixement directe, ajudarà no sols a crear la nova mobilitat sostenible del futur, sinó també a fer-lo d’una manera que preservi i reforci la riquesa que crea el sector, tan important per a Catalunya.