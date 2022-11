Monetització de l’amor: la nova era de les relacions en línia

Les noves tecnologies fan que avancem cap a un univers digital. Molts aspectes de la vida quotidiana han migrat cap a entorns digitals, com per exemple el ja molt conegut teletreball. Aquesta canvi de paradigma també s’ha exportat a àrees menys professionals, sent l’amor una de les més populars. L’auge de les aplicacions per lligar ja s’explicava abans de la pandèmia, però l’obligació de quedar-se a casa va fer que explotés aquest món amb tanta intensitat que les empreses han multiplicat les seves xifres. “Actualment el 50% de les parelles es coneixen mitjançant una aplicació” explica José Ramón Ubieto, professor d’Estudis de Psicologia de la UOC, qui afegeix que “és una xifra que continuarà augmentant”.

No és estrany que Tinder s’hagi convertit en una de les aplicacions més populars entre els solters del món. De fet, el seu mètode swipe -fer lliscar al dit a dreta i esquerra per acceptar o rebutjar persones- ja s’ha duplicat a d’altres aplicacions, no necessàriament de cites. Segons les dades més recents que va publicar l’aplicació, el primer trimestre del 2022 van facturar 460 milions d’euros, un 17% més del que van aconseguir el 2021. Aquest augment concreta la teoria dels experts, entre ells Ubieto, qui recorda que “la pandèmia va fer accelerar un procés que ja havia començat”. És per això, que cada vegada més gent s’uneix a aquestes aplicacions per conèixer gent, interactuar i mantenir alguna classe de relació.

El canvi de paradigma no és una qüestió únicament generacional. Alguns dels estudis que ha realitzat l’aplicació de cites asseguren que tot i que la Generació Z -joves d’entre 18 i 25 anys– no són els únics que utilitzen l’aplicació per lligar, tot i que sí els més recurrents. La sexòloga Emma Ribas explica que “sí que hi ha un punt generacional, però que cada vegada gent més madura utilitza les aplicacions”. D’aquesta manera, el benefici que abans de la pandèmia s’emportaven les empreses és molt major a causa de l’augment de perfils en aquestes aplicacions. Tinder, per exemple, que guanyava diners a partir de la seva secció premium, ja ha canviat el seu model de negoci, convertint-se en una plataforma on els anunciants poden tenir un espai. Una situació que clarament confirma que les visualitzacions a l’aplicació han crescut.

Sinergies entre empreses gràcies al swipe

La pandèmia va fer aflorar més reticències en els cites físiques, una situació que va provocar que moltes aplicacions de cites exploressin nous mètodes per aconseguir més fidelitat entre els seus usuaris. Tinder va obrir un apartat per videoxatejar dins de la mateixa aplicació, una nova iniciativa que va tenir una rebuda molt bona. En concret, la meitat de membres de Tinder van utilitzar aquesta funció durant la pandèmia. Segons la companyia, aquesta és una funció que encara se segueix utilitzant tot i que ja no hi hagi riscos per trobar-se en persona.

La necessitat de buscar experiències diferents virtuals van aconseguir que altres empreses aconseguissin usuaris a través de Tinder. Tal com ha demostrat la companyia en el seu últim estudi, moltes activitats van ser proposades en els seus xats. Els usuaris, en comptes de sortir al carrer, van preferir quedar per Tinder, continuar amb una cita a Animal Crossing, fent que els esments a aquest videojoc es multipliquessin per 30. Una de les plataformes que també es va beneficiar d’aquestes interaccions va ser Zoom que també va multiplicar per 30 les seves mencions. Finalment, empreses de menjar per emportar com Deliveroo també van treure beneficis d’aquestes relacions en línia, ja que van ser mencionades el doble de vegades, segons l’estudi de Tinder.

L’univers digital en substitució de la realitat

Tot i que ja ha quedat clar que els robots no controlaran el món i que no viurem en una realitat virtual en comptes de al planeta Terra, les noves tecnologies creen un univers paral·lel on les relacions interpersonals poden ser molt més fluïdes. “Ens atrevim a dir coses que davant d’una persona no diríem”, explica Ubieto. D’aquesta manera, l’excés de confiança també forma part d’aquestes noves relacions on, sense tenir contacte, ens hem d’imaginar com són les persones. Segons les dades de Tinder, les anomenades cites virtuals es convertiran en part de la nostra vida quotidiana. Serà tan normal xatejar amb una persona que anar a prendre un cafè, segons confirmen els informes de la companyia.

“És una manera d’evitar la soledat”, explica Ribas, que afegeix que en els ritmes de les grans ciutats són massa ràpids com per poder conèixer gent de manera recurrent. “Tenim poc temps i amb les aplicacions el podem invertir millor”, reconeix la sexòloga. D’aquesta manera, la pandèmia ens va demostrar que aquestes altres opcions eren lícites i ara ja formen part de la realitat. A més, cal mencionar que Tinder va fer una gran campanya de rentat d’imatge, ja que els anuncis televisius de la companyia la van apropar al públic més reticent.

La perillositat de les xarxes

Els experts alerten que aquestes noves interaccions poden arribar a ser perjudicials. L’altra cara de la moneda d’aquestes relacions és el que ja s’anomena fast food dating que tal com explica Ribas “és la manera de desfer-se d’una persona molt ràpid i no crear vincles”. De fet, una de les professions que també ha augmentat la seva activitat després de la pandèmia són tots els professionals relacionats amb la salut mental. “Ghosting, gaslighting són conceptes que hem creat per explicar el mal que es fa a les xarxes”, reconeix la sexòloga qui també deixa clar que treballa amb pacients que han passat per alguna experiència traumàtica a causa d’una relació a través d’una pantalla.

La indústria de les aplicacions ha “aprofitat l’oportunitat”, tal com explicava Tim Cook, fundador de Tinder en una entrevista a la BBC. L’augment d’ingressos d’aquestes empreses es deu al canvi de paradigma i la “necessitat d’implementar la digitalització en tots els aspectes de la quotidianitat”, tal com explica Ubieto. En aquest sentit, la pandèmia va aplanar el terreny a unes empreses que ara es posicionen com a líders indiscutibles del mercat de l’amor, monetitzant la necessitat humana de crear vincles.