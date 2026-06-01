Els Mossos d’Esquadra investiguen un tiroteig a Badalona aquest diumenge al vespre que ha ferit una nena. La policia ha confirmat que la menor no era l’objectiu, sinó que hauria rebut l’impacte d’un projectil rebotat. Segons les primeres informacions, la menor, d’uns deu anys, està en estat menys greu i no es tem per la seva vida. La consellera d’Interior, Núria Paron, ha avançat a les xarxes socials el desplegament d’algunes unitats antiavalots dels Mossos a la zona. Els fets van passar al carrer de Còrdova del barri de Sant Roc i la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos se n’ha fet càrrec.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, el cap policial de la regió metropolitana nord, Antoni Sánchez, ha apuntat que “el més probable” és que els fets estiguin vinculats al tràfic de drogues; un possible enfrontament entre bandes criminals dedicades al tràfic de substàncies. “És possible, però encara ho hem d’acabar de determinar”, ha remarcat. “Són conflictes concrets, no és una violència indiscriminada contra tota la ciutadania”, ha afegit.
La consellera Parlon, que ha assegurat que la nena ha resultat ferida “no de gravetat”, sí que ha apuntat directament a un “enfrontament entre famílies”.
Els Mossos el vinculen al tràfic de drogues
Els Mossos apunten a diferents bandes dedicades al tràfic de drogues que “lluiten” per controlar el negoci il·legal d’aquests espais. Dimarts passat, un altre tirotegi va alertar els agents. Segons Sánchez, els fets de diumenge que van ferir la menor “podria estar vinculat”, però encara és aviat per afirmar-ho.
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha qualificat els responsables de “gentussa que no saben viure en societat”. L’alcalde popular ha aprofitat els darrers esdeveniments per exigir més presència policial al carrer. “Amb les eines actuals és impossible de combatre’ls”, ha apuntat. “S’ha de donar més capacitat operativa als Mossos”, ha afegit l’endemà del tuit a la ràdio pública catalana.