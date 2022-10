Quatre detinguts per la mort d’un jove que van trobar semienterrat a Albesa

Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre persones per la seva presumpta implicació en la mort violenta de Nosa Richard, un jove nigerià de 22 anys i veí de Lleida que va aparèixer semienterrat i en estat de descomposició a Albesa, segons avança el diari digital Segre. Fa més d’un any, el 13 d’octubre de 2021 a la Noguera, es va trobar el cos de Richard de manera casual, mentre es realitzaven uns moviments de terra al costat del riu Noguera Ribagorçana i estava en avançat estat de descomposició. No va ser fins al juliol d’aquest any, nou mesos després de trobar el cos, que la Divisió de Policia Científica dels Mossos, en col·laboració amb l’IMELEC, va aconseguir determinar la identitat de la víctima gràcies al seu perfil genètic. La família del noi, també veïna de Lleida, van denunciar la seva desaparició a l’octubre de l’any passat. Aquest dijous, els quatre detinguts passaran a disposició judicial a Balaguer.

Mort per un traumatisme cranial

Tot i que la denúncia es va posar a l’octubre, la mort de Richard s’hauria produït molt abans perquè quan es va trobar el seu cos, en avançat estat de descomposició, ja només quedaven restes òssies i no va ser possible identificar la víctima. La troballa del cos la van fer treballadors de la Generalitat i l’Ajuntament d’Albesa en què es volia fer una obra a la zona del riu. Primer es va trobar una cama i, després, la resta del cos. El Segre detalla que les primeres investigacions indicaven que portaria enterrat entre sis mesos i un any.

L’autòpsia preliminar que es va fer al cadàver va apuntar que es tractaria d’una mort violenta, que la víctima era un home de complexió molt prima i que hauria mort per un traumatisme cranial. El cas es troba sota secret de sumari.