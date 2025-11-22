Macrodispositiu dels Mossos d’Esquadra contra els delinqüents reincidents. Aquest divendres a la tarda es va posar en marxa el desè operatiu del Pla Kanpai contra la multireincidència a diferents punts de Catalunya, amb especial atenció a l’àrea metropolitana de Barcelona i la mateixa capital catalana. L’operatiu ha acabat amb setanta-dues persones detingudes, els quals acumulen un total de 577 antecedents. Segons el balanç facilitat per la policia catalana, també s’ha obert una investigació contra 35 persones amb prop de 200 antecedents, 147 denúncies administratives per possessió de drogues o armes i 39 intervencions a establiments per la Llei de Seguretat Ciutadana 4/2015. També s’han recuperat dos vehicles robats, s’han decomissat sis patinets elèctrics i s’han interposat 74 denúncies de trànsit.
L’operatiu policial, que ha desplegat més de 800 agents dels Mossos, la policia espanyola, la policia local i la portuària, s’ha centrat a les localitats de Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Figueres, l’Aeroport de Barcelona. La meitat de les detencions s’han dut a terme a la capital catalana, la major part d’elles per requeriment judicials pendents. Un dels moments més tensos, precisament, s’ha viscut al metro barceloní, quan els agents han enxampat un carterista robant a uns turistes japonesos. Una altra de les zones en què s’ha centrat l’operatiu ha estat el barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs, on s’han dut a terme sis detencions i diversos escorcolls en locals de la zona.
L’impacte de l’operatiu a Figueres
El macrodispositiu policial dels Mossos d’Esquadra també s’ha dut a terme a Figueres (Alt Empordà), on s’ha saldat amb una persona detinguda, set denunciats per tinença de substàncies estupefaents o armes i 31 denúncies de trànsit. També s’han fet 67 identificacions i la Policia Nacional ha emès quatre citacions per estrangeria, segons ha detallat la policia catalana. Segons expliquen, la primera fase de l’operatiu ‘Kanpai’ a Figueres va consistir en la identificació de persones a la via pública en determinats punts de la ciutat on habitualment es detecten conductes incíviques o possibles delictes. També es van dur a terme alguns escorcolls en local de restauració i es van realitzar controls per evitar robatoris a l’interior de vehicles, especialment camions, prop de l’AP-7.