Les caixes negres dels vehicles resolen més de mil accidents de trànsit

Més d’un miler d’accidents de trànsit s’han pogut resoldre des del 2014 gràcies a les dades de les caixes negres dels vehicles. Els Mossos d’Esquadra fan cada any entre 150 i 200 extraccions d’aquest aparell, una xifra a l’alça des del 2024, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. Segons indica en unes declaracions a l’ACN Francesc Parra, intendent cap de la Divisió d’Investigació Viària, la tecnologia s’usa per resoldre el 30% dels sinistres greus i mortals i pot ser “determinant” per detectar excessos de velocitat punibles, imprudències o aclarir la trajectòria d’un vehicle abans de la col·lisió.
Els dispositius estan integrats als sistemes electrònics dels automòbils i enregistren els cinc segons previs a una col·lisió -just abans que s’activin els airbags-, i permeten accedir a informació rellevant com la velocitat, l’ús i l’activació dels sistemes de seguretat, la pressió exercida sobre el pedal de fre i l’accelerador, el règim del motor o els darrers moviments del vehicle. Així doncs, registra “paràmetres mecànics” i ajuda els investigadors a reconstruir amb més precisió què ha passat en els instants previs a un impacte. Parra considera que aquests cinc segons previs a l’impacte poden arribar a ser decisius a l’hora de resoldre alguns casos complexos.
Limitacions tècniques i formació específica
Malgrat suposar un important avenç per resoldre molts sinistres, el mecanisme de les caixes negres encara té força “limitacions tècniques” que, en alguns casos, fan impossible extreure les dades dels aparells. Una de les principals dificultats amb què es troben els investigadors és la manca d’homogeneïtzació en la manera com cada fabricant registra la informació. “Ens hem d’adaptar a cada marca per poder-hi accedir, descodificar el contingut i llegir-ne les dades”, subratlla Parra, que ja ha avançat que l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya està treballant per dissenyar formacions específiques per als agents de la divisió de trànsit.