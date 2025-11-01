121 persones han mort a Catalunya en 113 accidents de trànsit entre el gener i l’octubre, segons les dades que ha fet públiques el Servei Català de Trànsit (SCT). Es tracta de sis més que en el mateix període de l’any passat, quan en va perdre la vida 115 en 107 sinistres. En canvi, aquest octubre les estadístiques han millorat i al llarg del mes han traspassat nou ciutadans, sis menys que l’octubre del 2024. Trànsit destaca que si l’estudi comparatiu es fa respecte al 2019, la reducció de la sinistralitat mortal és del 22%.
De les 121 persones mortes fins a l’octubre, noranta-cinc eren homes i vint-i-sis, dones, i pel que fa als ferits greus, la proporció és similar, en la qual el 75% són homes i el 25%, dones. Al llarg dels 10 primers mesos del 2025, se n’han registrat 725, una xifra lleugerament superior als 655 del mateix període de l’any passat.
Motoristes, ciclistes i vianants, el 44,6% de les víctimes mortals
Els col·lectius vulnerables (motoristes, ciclistes i vianants) representen el 44,6% dels morts totals. Trenta-set eren motoristes, dotze vianants i cinc ciclistes. Els motoristes suposen el 30,5% del total de víctimes, tot i que n’hi ha hagut set menys que el 2024. Pel que fa a vianants (dotze), n’han mort tres més en comparació amb el 2024.
🚨 Des d’avui i fins diumenge, impulsem una campanya policial per combatre la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues— Trànsit (@transit) October 31, 2025
🌰 Aquesta Castanyada a la carretera, #CapEnsurt
ℹ https://t.co/tcMYybF2zj#SCT #SeguretatViària
El Servei Català de Trànsit ha fet una crida a motoristes, vianants i ciclistes a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i a la resta de conductors, respecte i prudència per reduir les víctimes d’aquests col·lectius.
L’AP-7, la carretera amb més víctimes
Les carreteres amb més víctimes mortals són l’AP-7 (tretze), la C-58 (nou), l’N-II (vuit) i l’A-2 (set), tot i que Trànsit avisa que altres vies sumen sinistres amb morts. Per exemple, a la C-12, quatre persones han perdut la vida aquest any.
Coincidint amb la Castanyada i el cap de setmana festiu, Trànsit i els Mossos d’Esquadra han engegat una campanya per detectar conductors al volant sota els efectes de l’alcohol i les drogues.