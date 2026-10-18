Les universitats catalanes continuen abanderant la recerca científica en múltiples àmbits. Entre les dotze institucions del país –tant públiques com privades– van publicar 22.700 investigacions l’any 2024, un 35% més que el 2015, any en què l’Observatori IUNE va impulsar el seu primer informe anual. Continua una tendència a l’alça que va assolir el seu pic màxim just després de la pandèmia (2021) amb 24.098 investigacions.
L’informe, d’àmbit estatal, constata el lideratge de Catalunya, que genera el 23% del conjunt de recerques estatals. Madrid ha assolit el seu màxim de publicacions el 2024, amb 19.803 investigacions. La diferència rau principalment en el pes que tenen les recerques impulsades per institucions privades. Només un 7,6% de les publicacions catalanes (1.718, en nombres absoluts) pel 12,5% de Madrid (2.471). En el conjunt de l’Estat, les privades han generat poc menys del 9% de les publicacions totals.
La Universitat de Barcelona (UB) continua liderant la recerca catalana, un títol purament simbòlic que mai ha deixat de tenir entre mans. L’any 2015 va custodiar 5.656 recerques. Gairebé una dècada després, ha incrementat un 35% el nombre de publicacions arribant a les 7.677 del 2024. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb seu a Bellaterra, segueix una tendència similar, sumant-ne pràcticament el mateix percentatge d’increment: si el 2015 va publicar 4.624 anàlisis, la xifra el 2024 ja era de 6.205.
Totes dues universitats, les dues més grans de Catalunya, sumen sis de cada deu publicacions signades per investigadors del país. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Rovira Virgili (URV) n’han generat un volum més baix, d’entre 1.400 i 2.200 publicacions. Així, la UPF va assolir el seu màxim de publicacions l’any 2024 (1.757). Les altres dues universitats públiques, la de Girona i Lleida, en sumen unes 1.700 entre totes dues.
La Universitat Ramon Llull (URL) lidera en el cas de les privades, però amb només 469 publicacions. La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) aporten unes 400 recerques i la Universitat de Vic (UVic), prop de 380. Malgrat les xifres més baixes, l’increment de recerques a les universitats privades demostra l’aposta per la investigació. Les tres institucions que més creixen percentualment (UIC, UOC i UVIC) són privades o concertades. Especial atenció mereix la universitat osonenca, amb un 215% més de publicacions que una dècada enrere.
Lideratge de Catalunya
L’estudi de l’Observatori IUNE també posa de manifest que moltes d’aquestes recerques s’han aconseguit publicar en entrevistes científiques de renom. Un total del 66,5% de la producció científica catalana corresponent a l’any 2024 (14.820 publicacions) s’ha difós en revistes del primer quartil (Q1), les de prestigi més alt i rigor internacional, superant la mitjana estatal del 60,6%. Des de 2015, el nombre de publicacions catalanes en revistes Q1 ha crescut un 52%.
D’altra banda, el 61% de les recerques s’han fet en col·laboració amb altres institucions internacionals. Finalment, les universitats catalanes han captat recursos de 205 projectes europeus, cosa que representa el 25,9% de tots els projectes assignats al sistema universitari de l’Estat.