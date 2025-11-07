Mercadona ha anunciat que se suma un any més al Gran Recapte d’Aliments organitzat per la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL), que comença aquest divendres i es prolongarà fins al 16 de novembre. Com cada any, la cadena de supermercats posa a disposició de la campanya els seus punts de venda per a la recaptació de fons, amb l’objectiu de donar als seus clients la possibilitat de participar en aquest gran esdeveniment solidari anual a favor dels Bancs d’Aliments.
En total participaran 1.589 botigues de Mercadona d’arreu de l’estat, de les quals 236 corresponen a Catalunya. Com en edicions anteriors, la col·laboració de la companyia en el Gran Recapte es durà a terme mitjançant la modalitat de donació monetària, múltiple d’1 euro, que els clients podran fer quan passin per la línia de caixes en el moment de la compra. La donació monetària en caixa permet als Bancs d’Aliments comprar els aliments que realment necessiten, en les quantitats que calen i en el moment adequat, ja que disposen de tot un any per bescanviar les aportacions.
“D’aquesta manera, s’aconsegueix atendre d’una manera més precisa i eficient els beneficiaris finals. Es tracta d’un sistema totalment segur, ja que la donació es converteix en saldo directe per als Bancs d’Aliments”, segons Jesús Sánchez, responsable de Processos Donacions de Mercadona.
Mercadona es decanta per la modalitat de donació monetària també perquè és més sostenible, ja que redueix el transport, la classificació i l’emmagatzemament innecessari. A més, els responsables de la firma consideren que així s’aconsegueix que l’ajuda arribi abans, millor i amb un menor impacte ambiental. Així mateix, ofereix avantatges fiscals, ja que les donacions queden reflectides al tiquet de compra i poden desgravar-se en la declaració de la renda (més informació a la web del Gran Recapte).
Per part de Mercadona, i com en anys anteriors, s’aportarà el 10 % de la recaptació total a aquesta iniciativa solidària.
3.117 tones d’aliments donades per Mercadona a Catalunya el 2024
Mercadona ja treballa amb 166 entitats socials i organitzacions benèfiques d’arreu de Catalunya, que reben diàriament donacions per donar suport a les persones que més ho necessiten. Dins d’aquestes 166 entitats socials catalanes es troben els quatre Bancs d’Aliments de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, i les seves entitats col·laboradores, la Creu Roja a Catalunya, Càritas, el Banc de Productes no alimentaris La Nau i diversos menjadors socials, entre d’altres.
A tancament de 2024, la companyia ha donat 3.117 tones d’aliments i productes de primera necessitat, de les quals més de 2.300 tones s’han repartit entre les entitats socials de les comarques de Barcelona, més de 342 entre les tarragonines, i 316 i 150 han anat a les comarques de Girona i de Lleida respectivament, el que equival a 51.956 carretons de la compra.