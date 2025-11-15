Catalunya és plena de petits racons plens d’encant. Entre els pobles de la Noguera s’alça Montsonís, una petita entitat de població adherida al municipi de la Foradada. Situat a l’esquerra del riu Segre, a l’entrada de l’estret de Salgars, es troba aquest petit poble català, on viuen 68 persones durant l’any, segons les darreres dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Originàriament, Montsonís era una vila administrativament independent, però des de la meitat del segle XIX forma part del municipi de Foradada, que està format per cinc entitats de població diferenciades. En conjunt, a Foradada hi viuen menys de 200 persones, segons les mateixes dades de l’Idescat. Dos grans exemples de la bellesa del món rural de Catalunya.
Montsonís està reconegut com un dels pobles amb més encant del país gràcies a la bellesa paisatgística de l’entorn que l’envolta, però també pel seu patrimoni arquitectònic i cultural. Una combinació que, tal com recorden des del mateix ajuntament en la seva pàgina web, converteix Montsonís en un destí ideal per fer una escapada de cap de setmana, tant en família com amb amics: “El poble de Montsonís és ideal per a fer una escapada de cap de setmana o unes breus vacances per desconnectar gaudint de la tranquil·litat, la naturalesa i del senderisme”, destaquen des del consistori d’aquesta petita vila catalana. Montsonís, doncs, és un molt bon destí per als amants de la muntanya, ja que permet gaudir de diferents rutes per descobrir del paisatge de la Noguera.
El castell, la joia de la corona
El monument més destacat de Montsonís és el seu castell, ubicat a la part més alta del poble, presidint la vall. Segons apunten els historiadors, antigament, el castell formava part del recinte emmurallat de la vila, que s’estenia per tot el turó. Els mateixos historiadors indiquen que el compte Ermengol II, anomenat col·loquialment, “el Peregrí”, va fer construir aquesta fortalesa per tal de protegir, vigilar i repoblar les terres després d’haver sigut reconquistades als sarraïns. Ara bé, aquesta fortalesa original va haver de ser reconstruïda després de les guerres contra Castella, ja que va quedar molt afectat. Durant el segle XV es va tornar a edificar el castell amb una estructura molt més similar a l’actual, tot i que amb el pas del temps s’ha anat reformant en diverses ocasions, especialment després de la guerra dels Segadors.
Des del 1993, el castell està obert al públic i s’organitzen visites guiades per l’interior per descobrir-ne tots els secrets amagats. Dins el castell es pot visitar l’oratori privat, la cuina, els diferents menjadors, la presó i les diferents habitacions de la fortificació. També hi ha una sala on s’exposen tapissos històrics i es pot visitar el petit passadís secret que connectava el celler del castell amb el monestir de Salgar, situat a uns tres quilòmetres del castell. Un passadís que es va descobrir durant la Guerra Civil espanyola.