Quan la neu es fon i la boira escampa, al Pirineu i a les Terres de Lleida floreixen un grapat d’oportunitats per a tots els gustos i aficions, que fan de la primavera un bon moment per gaudir del patrimoni i el paisatge. La natura, la cultura, el turisme actiu i els sabors de proximitat es combinen en un infinit d’opcions, des del pla fins a la muntanya més alta, per oferir experiències inoblidables.
Amb l’arribada de la primavera, el desgel alimenta els rius i enguany se celebra el 40è aniversari de les primeres baixades de ràfting per la Noguera Pallaresa, al Pallars Sobirà. Aquesta va ser, a l’inici, una experiència pionera a l’estat espanyol i, amb el pas dels anys, ha permès consolidar Lleida com un referent per al turisme actiu. El ràfting també es pot practicar als rius Segre, a l’Alt Urgell; Garona, a la Val d’Aran, i Noguera Ribagorçana, a l’Alta Ribagorça. A la demarcació, els amants dels esports aquàtics poden gaudir d’altres propostes d’aigües tranquil·les en embassaments com els de Sant Antoni, al Pallars Jussà, i els de la Llosa del Cavall o de Sant Ponç, al Solsonès.
A peu, amb bicicleta o mirant al cel
Per als qui prefereixen vivències més pausades, Lleida també ofereix centenars de quilòmetres de senders i carreteres per gaudir dels paisatges a peu o damunt d’una bicicleta. No ens oblidem tampoc del cel, especialment a les valls d’Organyà i d’Àger, on és ideal per al parapent. El Montsec i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, reconegudes com a Reserves i Destinacions Starlight per la qualitat del seu cel estrellat, també són un lloc excepcional per a l’observació d’estels.
Els milers d’anys d’història d’aquest territori han deixat un bon pòsit cultural: les viles ibèriques, les catedrals o els pobles medievals són atractius de primer ordre. No en va, el romànic de la Vall de Boí o la pedra seca són patrimoni cultural de la UNESCO; també ho són les pintures rupestres de la Roca dels Moros, a les Garrigues. I, mentre l’arquitectura conserva una memòria silent, la gent dels pobles manté vives les tradicions com l’Aplec del Caragol de la ciutat de Lleida o les falles dels Pirineus, entre altres festes populars.
Natura salvatge
Des dels altiplans esteparis de la Segarra fins als boscos atlàntics de la Val d’Aran, passant per les valls de la Cerdanya, la primavera ofereix mil possibilitats. En espais naturals com el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o els parcs naturals de l’Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, els visitants poden descobrir la natura salvatge en tota la seva esplendor. Així mateix, a les Terres de Lleida el paisatge, modulat per la persistència de la pagesia, ha creat postals precioses de camps florits i banquetes com les del canal d’Urgell, al Pla d’Urgell.
Olis i vins
Aquest lligam profund amb la terra es pot apreciar a través de la gastronomia, en la qual la tradició té un pes important. Els olis d’oliva verge extra amb el segell de denominació d’origen protegida Les Garrigues són un ingredient imprescindible que permet descobrir la història i les tradicions de la terra. En aquest sentit, el Patronat de Turisme promociona, amb el projecte Oleoturisme de Lleida. El gust de la terra, 46 experiències que ofereixen empreses i entitats de les Garrigues, el Segrià, l’Urgell i la Noguera. A més a més, el vi de denominació d’origen Costers del Segre és el protagonista de la ruta del vi de Lleida. Tastar productes autòctons també és reconèixer i donar suport a la cultura i els productors locals.
La primavera a Lleida és, doncs, una invitació a viure de primera mà un territori que ens proposa emocions, aventures i sabors locals de gust universal. Perquè tot el que busques és a l’interior.