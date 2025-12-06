Falta menys d’un mes perquè entri en vigor la normativa que obliga tots els conductors a dur al cotxe les polèmiques balises V16, uns dispositius lluminosos que substituiran els triangles per senyalitzar les avaries i problemes en carretera dels vehicles. L’1 de gener del 2026 és una marcada en vermell, ja que a partir d’aquell dia serà obligatori portar-la i no fer-ho pot comportar una multa, tot i que la DGT ja ha anunciat que durant les primeres setmanes o mesos seran més flexibles per donar temps a tothom a adaptar-se, malgrat que fa anys que se sap que s’hauria de fer el canvi. Amb tot, les valises V16 sovint objectes de rumors i mites sobre com funciona. La DGT ha intentat redreçar algunes d’aquestes informacions falses i ha aclarit com funcionarà a partir d’ara la balisa V16.
Quins vehicles estan obligats a portar la balisa V16?
Cotxes, furgonetes, autobusos i camions. Les motos, de moment, no l’han de portar.
Com funciona la balisa V16?
Funciona de manera autònoma gràcies a la SIM integrada que porta. No cal un telèfon ni cap aplicació. El dispositiu l’has de dur a la guantera, carregada i a punt per encendre en cas que tinguis un accident. S’ha de col·locar a la part més alta del vehicle per oferir la màxima visibilitat a la resta de conductors. Segons la DGT, un cop col·locada, transmet la ubicació del vehicle a la plataforma DGT 3.0 perquè la resta de vehicles que circulen per la zona sàpiguen que hi ha un vehicle avariat. Els ocupants del vehicle poden decidir abandonar-lo si consideren que és segur fer-ho.
Qui hi ha darrere de la idea de la balisa V16?
Una pregunta habitual és qui hi ha darrere de la idea de la balisa V16. Fa unes setmanes, El Mundo estimava que el mercat de les valises pot generar a Espanya uns guanys de 1.200 milions d’euros, ja que el seu preu de venda ronda els 50 euros i hi ha més de 30 milions de vehicles a tot l’estat que estaran obligats a dur-la. Els creadors de la balisa V16 són dos exguàrdies civils gallecs que van deixar el cos l’any 20113 i van fundar l’empresa pionera en aquests dispositius, Netun Solution SL. Tot i ser la primera companyia que va poder homologar el seu dispositiu Help Flash el desembre de l’any 2022, no tenen la patent de la balisa i, per tant, hi ha molts altres competidors que volen una part del pastís.
La V16 serà obligatòria
El Reglament General de Vehicles inclou la seva obligatorietat i entra en vigor l’1 de gener del 2026. A partir d’aquell dia, la V16 connectada serà l’únic element vàlid per senyalitzar vehicles immobilitzats.
La V16 no em geolocalitza
La balisa V16 només transmet la ubicació del vehicle quan s’activa i per motius de seguretat, ja que l’objectiu és que la DGT sàpiga que hi ha un vehicle aturat en una carretera concreta, però no necessita cap altra informació. L’aparell no registra ni la velocitat, ni fa cap mena de seguiment, com tampoc transmet dades personals del conductor ni del vehicle, com la matrícula. L’Agència Espanyol de Protecció de Dades ho ha confirmat en una comunicació.
No serveix qualsevol balisa V16
Només les que estan homologades per la DGT tenen validesa perquè han superat diversos tests de seguretat. Hi ha un llista oficial de marques. Sí que és cert que l’associació de consumidors FACUA ha acusat la DGT de no posar prou esforç a combatre les empreses que fabriquen valises i les fan passar per homologades quan no ho estan.
Els triangles no són més segurs
La DGT manté que els “triangles obliguen a abandonar el vehicle i caminar com a mínim 100 metres per la calçada per col·locar-los, la qual cosa augmenta el risc d’atropellament”. Entre el 2018 i el 2022, 58 persones han mort després de baixar del vehicle, segons dades de la DGT.
Quina és la multa per no dur la balisa V16?
Segons la DGT, la sanció per no dur la balisa V16 al cotxe és de 80 euros, la mateixa que s’establia fins ara per no portar els triangles.