Falta menos de un mes para que entre en vigor la normativa que obliga a todos los conductores a llevar en el coche las polémicas balizas V16, unos dispositivos luminosos que sustituirán los triángulos para señalizar las averías y problemas en carretera de los vehículos. El 1 de enero de 2026 es una fecha marcada en rojo, ya que a partir de ese día será obligatorio llevarla y no hacerlo puede conllevar una multa, aunque la DGT ya ha anunciado que durante las primeras semanas o meses serán más flexibles para dar tiempo a todos a adaptarse, a pesar de que hace años que se sabe que se debería hacer el cambio. Con todo, las balizas V16 son a menudo objeto de rumores y mitos sobre su funcionamiento. La DGT ha intentado corregir algunas de estas informaciones falsas y ha aclarado cómo funcionará a partir de ahora la baliza V16.

¿Qué vehículos están obligados a llevar la baliza V16?

Coches, furgonetas, autobuses y camiones. Las motos, de momento, no tienen que llevarla.

¿Cómo funciona la baliza V16?

Funciona de manera autónoma gracias a la SIM integrada que lleva. No se necesita un teléfono ni ninguna aplicación. El dispositivo se debe llevar en la guantera, cargado y listo para encender en caso de accidente. Se debe colocar en la parte más alta del vehículo para ofrecer la máxima visibilidad al resto de conductores. Según la DGT, una vez colocada, transmite la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 para que el resto de vehículos que circulan por la zona sepan que hay un vehículo averiado. Los ocupantes del vehículo pueden decidir abandonarlo si consideran que es seguro hacerlo.

¿Quién está detrás de la idea de la baliza V16?

Una pregunta habitual es quién está detrás de la idea de la baliza V16. Hace unas semanas, El Mundo estimaba que el mercado de las balizas puede generar en España unos beneficios de 1.200 millones de euros, ya que su precio de venta ronda los 50 euros y hay más de 30 millones de vehículos en todo el estado que estarán obligados a llevarla. Los creadores de la baliza V16 son dos exguardias civiles gallegos que dejaron el cuerpo en el año 2013 y fundaron la empresa pionera en estos dispositivos, Netun Solution SL. A pesar de ser la primera compañía que pudo homologar su dispositivo Help Flash en diciembre del año 2022, no tienen la patente de la baliza y, por lo tanto, hay muchos otros competidores que quieren una parte del pastel.

Imagen de la nueva baliza de tráfico V16 / Gobierno de Cantabria

La V16 será obligatoria

El Reglamento General de Vehículos incluye su obligatoriedad y entra en vigor el 1 de enero de 2026. A partir de ese día, la V16 conectada será el único elemento válido para señalizar vehículos inmovilizados.

La V16 no me geolocaliza

La baliza V16 solo transmite la ubicación del vehículo cuando se activa y por motivos de seguridad, ya que el objetivo es que la DGT sepa que hay un vehículo detenido en una carretera concreta, pero no necesita ninguna otra información. El aparato no registra ni la velocidad, ni realiza ningún tipo de seguimiento, ni tampoco transmite datos personales del conductor ni del vehículo, como la matrícula. La Agencia Española de Protección de Datos lo ha confirmado en una comunicación.

No sirve cualquier baliza V16

Solo las que están homologadas por la DGT tienen validez porque han superado varios tests de seguridad. Hay una lista oficial de marcas. Sí es cierto que la asociación de consumidores FACUA ha acusado a la DGT de no poner suficiente esfuerzo en combatir las empresas que fabrican balizas y las hacen pasar por homologadas cuando no lo están.

Los triángulos no son más seguros

La DGT mantiene que los “triángulos obligan a abandonar el vehículo y caminar al menos 100 metros por la calzada para colocarlos, lo que aumenta el riesgo de atropello”. Entre 2018 y 2022, 58 personas han muerto después de bajar del vehículo, según datos de la DGT.

¿Cuál es la multa por no llevar la baliza V16?

Según la DGT, la sanción por no llevar la baliza V16 en el coche es de 80 euros, la misma que se establecía hasta ahora por no llevar los triángulos.