Adif evita posar data a obres pendents al·legant que no poden coincidir talls a Rodalies

Futur incert a la xarxa ferroviària catalana. El passat mes de setembre, els màxims responsables d’Adif i Renfe a Catalunya van presentar de manera exhaustiva totes les obres previstes per al servei de Rodalies en el tram final de l’any. Els grans projectes previstos eren el macrotall per obres del desdoblament de la línia R3 i les actuacions de manteniment sobre la infraestructura dels túnels de Garraf. Les obres de l’R3 ja estan en marxa des del passat mes d’octubre, però les obres sobre els túnels del Garraf continuen sense data. Segons les previsions presentades el mes de setembre, aquestes actuacions, que s’allargaran, com a mínim, tres mesos, s’havien de començar entre finals d’aquest 2025 i principis del mes de gener vinent. A hores d’ara, però, encara no hi ha data prevista per començar-les.
Aquest dimarts, durant una visita a Reus, el president d’Adif, Luis Pedro Marco, ha assegurat que no farà coincidir grans talls a la xarxa de Rodalies, motiu pel qual encara estan estudiant amb la Generalitat i les plataformes d’usuaris quin és el “millor moment” per començar a fer les actuacions de manteniment de la infraestructura dels túnels del Garraf. Independentment del moment en què arrenquin les obres, les previsions actuals de l’operadora ferroviària són que aquestes actuacions s’allarguin tres mesos. Durant aquest període, els trens de l’R2 i R2 sud circularan per via única entre Garraf i Vilanova i la Geltrú, la qual cosa comportarà una reducció de les freqüències de pas d’aquestes dues línies. A banda, pel que fa als trens regionals -és a dir, l’R13, R14, R15, R16 i R17-, aquests es desviaran per Vilafranca del Penedès, per on circula l’R4, per dirigir-se fins a la capital catalana i a la inversa.
Adif ressalta la “col·laboració” entre institucions
Durant la seva breu intervenció, el president d’Adif també ha volgut destacar la “col·laboració” entre les diferents institucions que controlen el servei ferroviari català. El dirigent de la gestora d’infraestructures recorda que manté reunions de coordinació quinzenals amb els responsables de Renfe, de la Generalitat de Catalunya i del govern espanyol, i assegura que les trobades van “en el bon camí”. Tal com ja ha expressat en diverses ocasions, Pedro Marco també ha defensat que “més aviat que tard” les obres que s’estan fent a la xarxa “hauran valgut la pena” per millorar el servei de Rodalies, i ha tornat a demanar “moltes disculpes” a tots els passatgers que queden afectats per les actuacions. De nou, el president d’Adif ha qualificat “d’històriques” les inversions que s’estan fent a la xarxa i ha recordat que l’any que ve està previst que arribin els nous trens a Rodalies, un fet que assegura es “notarà”.