Aquest divendres ha arrencat la dissetena edició del Gran Recapte, la cita anual que organitza el Banc dels Aliments de Catalunya, una entitat que, en col·laboració de les entitats socials, ajuda 230.000 persones a Catalunya cada mes. Uns 15.800 persones es mobilitzen com a voluntaris que aquest divendres i dissabte animaran a la gent a donar aliments en els 2.000 punts de recollida que hi ha repartits arreu del país. L’edició d’enguany manté el format mixt, que combina la recollida física de productes alimentaris amb les donacions econòmiques destinades a la compra i distribució posterior d’aliments.
Uns 10.000 voluntaris participen en el Gran Recapte d’aquest any a la demarcació de Barcelona; uns 2.800 a Tarragona; 1.800 a Girona i 1.100 a Lleida. Els voluntaris, que van identificats amb un peto blau, atenen les persones donants d’aliments, animen a participar en la campanya i informen sobre la funció del Banc dels Aliments i sobre la situació de precarietat alimentària al país. El tret de la sortida de la campanya de recollida d’aliments s’ha fet enguany al Mercat del Ninot de Barcelona. El president del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, ha manifestat que l’objectiu és, a banda de recaptar aliments, prendre “consciència que hi ha un sector molt important de la població que s’ho està passant malament, i que està en una situació de pobresa”.
La directora del Banc dels Aliments de Barcelona, Elisabet Viladomiu, per la seva banda, ha detallat que els voluntaris donen una bossa a l’entrada de l’establiment i que, d’alguna manera, “venen a dir que qualsevol cosa que ens vulgueu donar serà benvinguda”. La gent que hi vulgui participar pot donar des d’un paquet d’arròs a un litre de llet, però, a banda d’aquests dos, els més recomanats són oli, pasta, llegum i conserves de peix, carn i productes infantils. “En farem un repartiment i un bon ús per a les persones que ho necessiten”, ha remarcat.
No tots els establiments recapten aliments
Entre els 2.000 punts que hi haurà arreu del país, entre mercats municipals i altres comerços alimentaris, alguns recaptaran aliments i també donacions monetàries a través de les caixes, mentre que altre només acceptaran aportacions econòmiques, que, a més, es podran fer fins al 23 de novembre a través dels canals del Gran Recapte. D’altra banda, la classificació dels productes arrencarà aquest mateix dissabte s’allargarà durant uns dies per a després distribuir-los a les entitats socials que treballen amb el Banc els Aliments. La previsió és que els productes recollits siguin suficients per garantir aliments a les persones ateses durant dos o tres mesos.
La secretària d’Afers Socials del Govern, Carolina Homar, ha posat èmfasi en les polítiques per reduir el malbaratament alimentari i per a una alimentació saludable. “No serveix només posar un plat a taula. L’alimentació ha de ser de qualitat, saludable”, ha assegurat, ja que, segons ha dit, “estem observant que la pobresa genera problemes alimentaris, que alhora generen problemes de salut i l’obesitat és un d’ells”. L’acte del tret de sortida de la campanya també ha comptat amb la presència de la comissionada de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, Nadia Quevedo, i Rafael Ribó, col·laborador del president del Banc dels Aliments i exsíndic de greuges de Catalunya.