Les galetes de lactància, “falsa esperança” per a les mares amb poca llet

Algunes mares es preocupen per si tindran prou llet per al seu nadó un cop comencen el període de lactància. Aquesta preocupació les porta a comprar galetes de lactància, que es venen a 2,28 euros a l’estat espanyol. Segons els fabricants, ajuden a produir més llet materna i moltes dones en són fermes defensores. Ara bé, un estudi científic sobre aquestes galetes ha demostrat que no hi ha cap evidència que consumir-les augmenti la producció de llet. Segons l’estudi de la Universitat d’Indiana, als Estats Units (Effectiveness of Lactation Cookies on Human Milk Production Rates: A Randomized Controlled Trial) que s’ha publicat a The American Journal of Clinical Nutrition, el consum de les galetes no té efecte sobre la lactància materna i, per tant, les recomanacions de consumir-les ofereixen “falses esperances i costos econòmics innecessaris”.

Tot això, en un moment “vulnerable” per a les dones, que es preocupen per la nutrició dels seus nadons i per si estaran fent-ho tot bé. El doctor David B. Allison, degà de la Facultat de Salut Pública de la Universitat d’Indiana-Bloomington (SPH-B) va ser un dels investigadors que van estudiar aquesta qüestió amb un assaig controlat d’un mes de durada. Els resultats no van revelar cap efecte del consum de galetes de lactància sobre la producció de llet humana. “Amb massa freqüència, en el camp de la nutrició i l’alimentació, les creences fermes es confonen amb fets demostrats”, lamenta Allison.

Lactància materna / Pixabay

El funcionament de l’estudi

Tot i aquest estudi, el doctor assenyala que no és impossible que una galeta de lactància afecti la producció de llet humana, però sí que confirma que les que es van estudiar “no tenen cap efecte perceptible”. La mostra de l’estudi van ser 176 mares dels Estats Units que alletaven bebès sans de dos mesos de forma exclusiva, és a dir, només amb llet materna. A una part del grup se li va donar una ració de galetes disponibles al mercat per a consumir diàriament durant un mes. L’altre grup va menjar galetes convencionals no dissenyades per afectar la lactància. Els resultats van mostrar que el volum de llet era el mateix.