Els fàrmacs perillosos durant la lactància: n’hi ha un de molt comú

Al contrari del que es creu normalment, no s’ha d’aturar la lactància per haver de rebre un tractament mèdic o haver de prendre algun tipus de medicació, tant si és de forma esporàdica com crònica. La coordinadora d’obstetrícia de la clínica Dexeus, Sònia Rimbout, assegura que fins al 85% dels fàrmacs que requereixen prescripció mèdica es poden prendre durant la lactància a diferència de durant l’embaràs, quan n’hi ha molts més de prohibits. “Durant l’embaràs hi ha una situació de connexió entre la placenta de la mare i el fetus, pel que els fàrmacs passen directament al nen, no com amb la lactància”, assenyala Rimbout.

Ara bé, tot i que el 85% de fàrmacs es poden prendre sense problema durant la lactància sense perill per al nadó, n’hi ha un que no és gens recomanable i que és molt comú a les farmacioles de casa. Es tracta del Nolotil, un medicament sense prescripció mèdica que no està recomanat durant la lactància tot i que molta gent no ho sap. El Nolotil s’utilitza per al tractament del dolor agut moderat o intens i per a la febre, pel que és molt comú tenir-lo a casa. Aquesta és una de les excepcions als molts fàrmacs prohibits durant l’embaràs però perfectament utilitzables durant la lactància.

Un web per saber exactament què es pot prendre i què no

“Seria una irresponsabilitat suspendre la lactància per no saber si un fàrmac es pot prendre o no”, assegura Rimbout, que lamenta que fa vint anys es suspengués la lactància perquè creien que no es podien prendre ni antibiòtics i els mancava molta informació. Per combatre aquesta desinformació, l’experta recomana la web e-lactancia, una guia molt visual sobre el que es pot prendre i el que no durant la lactància. “El fem servir tant facultatius com mares i famílies”, afegeix.

Alguns dels fàrmacs que normalment es creu que no es poden fer servir són els antiepilèptics i els antipsicòtics, que al contrari del que es pensa sí que es poden prendre en la majoria de casos. “S’ha de revisar en tots els fàrmacs, però la majoria sí que es poden fer servir. Només cal fer un cop d’ull a portals com aquest”, insisteix l’experta.

És més important preocupar-se de no consumir alcohol

En aquest sentit, l’experta subratlla que normalment es pensa més en els fàrmacs que en altres qüestions perjudicials com ara l’alcohol. Una copa de vi poc abans de donar el pit, per exemple, no és gens recomanable, mentre que hi ha fàrmacs que no afecten gens i que pots prendre mentre lactes. “L’alcohol es pot prendre si es deixa passar unes hores prudencials abans de donar el pit”, explica abans d’afegir que el cànnabis també està molt estès malgrat ser perillós.

Pel que fa a altres productes com l’homeopatia o les herbes, l’experta alerta que no estan estudiats, pel que no se sap si són perjudicials durant la lactància.