Els cinc millors hospitals de Catalunya aquest 2022

El sector sanitari català gaudeix d’un gran prestigi, tal com demostra la presència recurrent d’hospitals catalans en els principals rànquings de l’estat. Segons l’Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, el millor hospital de Catalunya és l’Hospital Clínic, que obté una valoració de 0,987 en l’Índex d’Excel·lència Hospitalària del 2022 i se situa també en la tercera posició de la classificació a escala estatal, només per darrere de l’Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (0,996) i l’Hospital Universitario La Paz (0,993).

Després del Clínic, el segon hospital català més ben valorat és el Vall d’Hebron (0,976), que perd una posició respecte a l’any passat. En tercera posició hi ha l’Hospital Quirónsalud Barcelona (0,968) que guanya dos llocs. L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (0,935) i el Centre Mèdic Teknon tanquen la llista de millors hospitals catalans. Es dona la circumstància que tots estan ubicats a Barcelona, fet que demostra també la concentració de recursos que es produeix a la capital del país.

l’Índex d’Excel·lència Hospitalària del 2022 a Catalunya / Instituto Coordenadas

Un índex que premia la constància i la innovació

“El top10 de l’IEH 2022 manifesta, un any més, l’esforç realitzat per aquests centres per a mantenir els alts estàndards de qualificació hospitalària, molt per sobre de la mitjana europea”, ha assegurat el vicepresident executiu de l’ens, Jesús Sánchez Lambás. “Però, també, per a millorar la seva excel·lència gràcies a la seva obstinació, constància i als recursos que destinen a potenciar la innovació, la recerca i la docència, la qual cosa repercuteix positivament en l’estat de benestar i en la qualitat dels serveis que ofereixen als pacients”.

L’Índex d’Excel·lència Hospitalària de l’Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada analitza cada l’excel·lència dels hospitals públics i privats que operen a l’estat espanyol i fa servir paràmetres com la qualitat assistencial, el servei hospitalari, el benestar i la satisfacció percebuts per al pacient, així com la capacitat innovadora, l’atenció personalitzada i l’eficiència en l’ús dels recursos. Per obtenir les notes s’han fet 2.100 enquestes a professionals sanitaris de tot l’estat i s’han combinat amb les dades i resultats dels hospitals.