Dormir és una activitat que ocupa pràcticament un terç del nostre dia (si se segueixen les recomanacions de les autoritats sanitàries) i, per tant, és un molt important fer-ho de la manera més adequada. Molta gent dona importància al tipus de matalàs, a la forma i densitat dels coixins o l’organització de l’habitació per assegurar-se un bon descans, però també cal tenir en compte la companyia, especialment en el cas de les dones, ja que hi ha diversos estudis que mostren que són més vulnerables a l’insomni. Dormir sola o acompanyada és una pregunta que cada vegada es plantegen més dones arreu del món i la ciència ofereix diverses respostes força previsibles i una de molt sorprenent.
A l’estat espanyol, entre un 20% i un 48% dels adults tenen problemes per adormir-se o per dormir d’una tirada durant tota la nit i només en un 10% dels casos és degut a un trastorn crònci de la son, segons la Societat Espanyola de Neurologia (SEN). El problema més habitual és l’insomni. En moltes ocasions els problemes per dormir els provoca compartir llit amb la parella i és per això que cada vegada és més freqüent el que s’anomena divorci del son: parelles que opten per dormir separades per buscar un millor descans nocturn. Als Estats Units, per exemple, un terç de les parelles han optat per aquesta opció que sembla treta d’un altre segle. Els motius poden ser diversos, com que la parella ronca o té uns hàbits del son poc saludables.
Hi ha pocs estudis que analitzin els efectes de dormir sol o acompanyat quan convius amb la parella, però alguns mostren que dormir separats és una opció que s’ha de tenir en compte, encara que no sigui per a tothom. En el cas de conviure amb una parella –habitualment home– que ronca molt, un estudi del 2017 mostra que tenen tres vegades més de possibilitats de tenir problemes per adormir-se i de dormir d’una tirada. També tenien el doble de possibilitats d’experimentar fatiga i somnolència durant el dia.
Les dones tenen més problemes per dormir acompanyades
Diversos estudis mostren que les dones són més vulnerables a l’insomni que els homes. Per exemple, les dones són més sensibles als moviments al llit de la parella que els homes. Segons Lauren Hale, professora de medicina preventiva i comportament del son a Stony Brook Medicine, assegura que els moviments involuntaris durant el son poden despertar diverses vegades la parella al llarg de la nit. Els homes també són més proclius a roncar i les dones tenen més probabilitats de despertar-se a mitja nit i tenir una pitjor qualitat del son quan dormen amb un home que ronca. Amb tot, els investigadors no van poder demostrar que la qualitat del son millorés en el cas de les dones que dormien soles, però sí que van detectar que es despertaven molt menys.
També hi ha estudis que mostren els beneficis de dormir en parella, en especial el confort i la seguretat emocional que proporciona passar la nit al costat de la persona que estimes. Els experts remarquen que tant les relacions sexuals com les mostres d’afecte ajuden a produir oxitocina, una hormona que produeix un efecte calmant i relaxant. Hi ha molta gent que necessita aquest contacte i seguretat i tenen una qualitat del son més alta. Però, un cop més, cada cas és un món i cada parella ha de buscar la solució que més li convé.
Dormir sola o acompanyada? La resposta més sorprenent
De tots els estudis sobre els beneficis de dormir sol o acompanyat, el més sorprenent és el que van fer investigadors del Canisius College, una universitat privada dels Estats Units. La seva recerca va demostrar que les dones dormen millor quan comparteixen llit amb el seu gos. En una enquesta a gairebé un miler de dones estatunidenques, el 55% de les dones van respondre que dormien amb el seu gos i el 31% ho feien amb almenys un gat. El 57% també va explicar que dormia acompanyada de la seva parella humana. Els resultats de l’estudi van mostrar que els gossos que dormien amb la seva propietària molestaven menys que la parella i proporcionaven una sensació de confort i seguretat superiors.
Les propietàries de gossos també anaven a dormir més aviat i eren capaces de mantenir un hàbit del son més estricte. “Tenir un fos i les responsabilitats associades poden ajudar que els individus siguin capaços de mantenir una rutina més estricta”, diu l’estudi. Mantenir un hàbit del son consistent pot ser beneficiós per als propietaris de gossos”. En canvi, l’estudi va mostrar que els gats poden tenir comportaments tan disruptius com els humans i que proporcionen menys sensació de confort i seguretat que els gossos i fins i tot els humans.