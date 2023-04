Creen un sistema per prevenir l’afectació ocular provocada per la diabetis

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, juntament amb la Universitat Rovira i Virgili, han creat un sistema informàtic pioner al món per prevenir la retinopatia diabètica, una afectació ocular provocada per la diabetis. El sistema es basa en la intel·ligència artificial i és el primer que pot determinar la probabilitat que una persona amb diabetis de tipus dos desenvolupi aquesta afectació. La retinopatia diabètica fins i tot pot deixar cega la persona que la pateix, per la qual cosa detectar que està desenvolupant-se és crucial per aturar el procés.

Els investigadors han creat un programari que preveu aquesta malaltia i dos aparells mòbils que permeten obtenir imatges i analitzar la retina i el fons de l’ull als consultoris i centres d’atenció primària del país. L’Hospital Sant Joan de Reus és el primer que ha començat a utilitzar els aparells en una prova pilot amb la intenció de reduir la xifra d’incidència d’aquesta patologia. Es calcula que un 10% de la població té diabetis i d’aquesta un 20% desenvolupa retinopatia diabètica.

“L’únic sistema al món” que preveu una futura ceguera a causa d’aquesta patologia

Amb aquestes dades sobre la taula, els investigadors han treballat durant els deu últims anys per buscar una manera de prevenir aquesta patologia i finalment ho han aconseguit amb aquest programari pioner que l’Hospital Sant Joan de Reus està posant a prova. Es tracta de Retiprogram, que és segons ells mateixos expliquen “l’únic sistema al món” que preveu si un diabètic patirà ceguera a causa d’aquesta patologia. “Basant-se en una sèrie de dades clíniques i personals, el sistema determina el risc del malalt a desenvolupar retinopatia diabètica”, explica el cap del servei d’oftalmologia de l’Hospital Sant Joan de Reus i investigador responsable del Grup de Recerca en Oftalmologia de l’IISPV, Pere Romero, a l’Agència Catalana de Notícies.

Un metge prova el programa amb un pacient / ACN

La Generalitat estudia incorporar-ho al sistema

Aquest sistema pioner ha cridat l’atenció a la Generalitat, que ja està estudiant com integrar-lo al sistema sanitari. Així ho ha avançat el catedràtic del departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV i investigador de l’IISPV, Domènech Puig. Segons l’expert la conselleria de Salut també vol incorporar al sistema públic el sistema informàtic ‘Mira’, que permet una lectura automàtica del fons de l’ull per identificar si hi ha indicis de retinopatia diabètica. El procés d’integració d’aquests sistemes estaria completat en un termini de dos anys segons les previsions dels investigadors.