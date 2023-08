Quatre caps de setmana llargs i dos ponts: el calendari del 2024

El Govern ha aprovat el calendari laboral per al 2024. Hi haurà 13 festius i quatre ponts, donat que alguns d’aquests festius cauran o en divendres o en dilluns. A més, a aquests 13 festius per a tots els catalans s’hi han de sumar dos locals, que en el cas de Barcelona seran el 20 de maig per la segona Pasqua i el 24 de setembre per la Mercè.

Aquests són els tretze festius

L’executiu encapçalat per Pere Aragonès ha decretat aquests tretze dies com a festius per a tots els catalans:

Dilluns 1 de gener (Cap d’Any)

Dissabte 6 de gener (Reis)

Divendres 29 de març (Divendres Sant)

Dilluns 1 d’abril (Dilluns de Pasqua)

Dimecres 1 de maig (Dia del treballador)

Dilluns 24 de juny (Sant Joan)

Dijous 15 d’agost (Dia de l’Assumpció)

Dimecres 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

Dissabte 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)

Divendres 1 de novembre (Tots Sants)

Divendres 6 de desembre (Constitució)

Dimecres 25 de desembre (Nadal)

Dijous 26 de desembre (Sant Esteve)

A Barcelona a aquests festius s’hi han de sumar el dilluns 20 de maig i el dilluns 24 de setembre.

Calendari laboral

Els ponts i caps de setmana llargs que hi haurà el 2024

Els ponts i caps de setmana llargs previstos per al 2024 són diversos segons el calendari aprovat pel Govern. Aquest és un llistat a tenir en compte per aprofitar al màxim els dies festius i allargar les vacances.