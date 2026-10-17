Dos homes van entrar divendres a un estudi de tatuatges de Badalona a mitja tarda, van disparar contra un dels encarregats del local i van marxar. Van malferida la víctima, que va morir poc després. Els Mossos d’Esquadra ja tenen sobre la taula un altre assassinat amb arma de foc amb pinta d’execució. Amb una mecànica que sol estar vinculada al tràfic de drogues a escala mundial, de xarxes que tenen ambaixades a Catalunya. Són casos d’investigació difícil, i sovint es genera la sensació que mai es resolen. Però no és cert, o almenys no ho és al cent per cent. Un equip format per agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Nacional espanyola –el crim organitzat requereix aquesta mena d’UTE, amb cossos de l’Estat o d’altres països– acaba de rematar la investigació d’un segrest i assassinat de pel·lícula de fa més de dos anys. El balanç és de 19 detinguts o, per ser precisos, de 18 detinguts i la imputació del dinovè home, que no ha calgut arrestar-lo perquè ja està complint condemna per un altre cas en una presó de Madrid.
La policia catalana ha comunicat avui les últimes quatre detencions, de quatre homes d’entre 26 i 51 anys, que es van produir el 22 de setembre a Barcelona, Sant Vicenç de Montalt i Sant Boi de Llobregat, i la imputació de l’implicat empresonat a Madrid. La primera remesa de 14 arrestos era del novembre del 2024. I ara es considera desarticulada una xarxa internacional de tràfic de droga establerta a Catalunya amb vincles amb el càrtel de Sinaloa.
La família va intentar pagar el rescat abans de denunciar els fets
Els fets estan tan propers al que podria ser un guió de pel·lícula que no cal contractar Netflix si es veu el Telenotícies. Tot va començar el juny del 2024. Un home de 46 anys havia viatjat des d’Itàlia a Catalunya per reunir-se amb els que finalment van resultar els seus assassins estava segrestat, segons la denúncia que havia presentat la seva família després d’intentar resoldre-ho pel seu compte pagant un rescat. Massa tard.
Els segrestadors reclamaven 240.000 euros per alliberar-lo i havien arribat a enviar a la família una foto de l’home retingut per demostrar que el tenien i que era viu. Quan va contactar amb la policia, per desesperació després de dies sense rebre més notícies, la família va admetre que havia fet un primer pagament de 32.000 euros amb criptomonedes, seguint les instruccions dels segrestadors, segons indiquen fonts dels Mossos. Però ja no hi va haver cap contacte més. No sabien on era el seu parent ni si seguia viu.
Localització del cadàver dos mesos després del segrest
Les investigacions policials van donar els primers fruits setmanes després, amb la identificació de possibles implicats i la localització de la casa on hi havia senyals que havien matat el segrestat i el cotxe amb què haurien traslladat el cadàver. Finalment, el 5 d’agost van trobar el cadàver en un bosc del Baix Camp, al terme municipal de Botarell. Simultàniament, els investigadors havien arribat a la conclusió que els autors dels fets eren membres d’una xarxa de narcos del càrtel mexicà instal·lats al Maresme i a l’àrea de Barcelona. I el novembre del mateix 2024, mig any escàs després de la denúncia dels fets, queien els primers 14 detinguts. Els arrestos es van fer en diverses poblacions de l’àrea de Barcelona, i en els escorcolls es van confiscar armes de foc, drogues sintètiques, un laboratori d’extracció de metamfetamina i nombrosos indicis relacionats amb el segrest i l’assassinat. El jutjat instructor va mantenir el secret de les actuacions durant mesos.
Ara, dos anys després, es remata l’operació policial amb les últimes detencions. Mentrestant, però, els Mossos tenen molts altres casos oberts de característiques similars. De fet, la tendència detectada ha portat el govern de Salvador Illa i la fiscalia a demanar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d’armes de foc.