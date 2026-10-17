Dos hombres entraron el viernes a un estudio de tatuajes de Badalona a media tarde, dispararon contra uno de los encargados del local y se marcharon. Hirieron gravemente a la víctima, que murió poco después. Los Mossos d’Esquadra ya tienen sobre la mesa otro asesinato con arma de fuego con pinta de ejecución. Con una mecánica que suele estar vinculada al tráfico de drogas a escala mundial, de redes que tienen embajadas en Cataluña. Son casos de investigación difícil, y a menudo se genera la sensación de que nunca se resuelven. Pero no es cierto, o al menos no lo es al cien por cien. Un equipo formado por agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Nacional española –el crimen organizado requiere este tipo de UTE, con cuerpos del Estado u otros países– acaba de cerrar la investigación de un secuestro y asesinato de película de hace más de dos años. El balance es de 19 detenidos o, para ser precisos, de 18 detenidos y la imputación del decimonoveno hombre, que no ha sido necesario arrestar porque ya está cumpliendo condena por otro caso en una prisión de Madrid.

La policía catalana ha comunicado hoy las últimas cuatro detenciones, de cuatro hombres de entre 26 y 51 años, que se produjeron el 22 de septiembre en Barcelona, Sant Vicenç de Montalt y Sant Boi de Llobregat, y la imputación del implicado encarcelado en Madrid. La primera remesa de 14 arrestos fue en noviembre de 2024. Y ahora se considera desarticulada una red internacional de tráfico de droga establecida en Cataluña con vínculos con el cártel de Sinaloa.

La familia intentó pagar el rescate antes de denunciar los hechos

Los hechos están tan cercanos a lo que podría ser un guion de película que no hace falta contratar Netflix si se ve el Telenotícies. Todo comenzó en junio de 2024. Un hombre de 46 años había viajado desde Italia a Cataluña para reunirse con quienes finalmente resultaron ser sus asesinos estaba secuestrado, según la denuncia que había presentado su familia después de intentar resolverlo por su cuenta pagando un rescate. Demasiado tarde.

Los secuestradores reclamaban 240.000 euros para liberarlo y habían llegado a enviar a la familia una foto del hombre retenido para demostrar que lo tenían y que estaba vivo. Cuando contactó con la policía, por desesperación después de días sin recibir más noticias, la familia admitió que había hecho un primer pago de 32.000 euros con criptomonedas, siguiendo las instrucciones de los secuestradores, según indican fuentes de los Mossos. Pero ya no hubo más contacto. No sabían dónde estaba su pariente ni si seguía vivo.

Localización del cadáver dos meses después del secuestro

Las investigaciones policiales dieron los primeros frutos semanas después, con la identificación de posibles implicados y la localización de la casa donde había señales de que habían matado al secuestrado y el coche con el que habrían trasladado el cadáver. Finalmente, el 5 de agosto encontraron el cadáver en un bosque del Baix Camp, en el término municipal de Botarell. Simultáneamente, los investigadores habían llegado a la conclusión de que los autores de los hechos eran miembros de una red de narcos del cártel mexicano instalados en el Maresme y en el área de Barcelona. Y en noviembre del mismo 2024, medio año escaso después de la denuncia de los hechos, cayeron los primeros 14 detenidos. Los arrestos se realizaron en varias poblaciones del área de Barcelona, y en los registros se confiscaron armas de fuego, drogas sintéticas, un laboratorio de extracción de metanfetamina y numerosos indicios relacionados con el secuestro y el asesinato. El juzgado instructor mantuvo el secreto de las actuaciones durante meses.

Ahora, dos años después, se cierra la operación policial con las últimas detenciones. Mientras tanto, sin embargo, los Mossos tienen muchos otros casos abiertos de características similares. De hecho, la tendencia detectada ha llevado al gobierno de Salvador Illa y la fiscalía a pedir un endurecimiento de las penas por tenencia ilícita de armas de fuego.