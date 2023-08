Un nen troba una moneda de 1.800 anys d’antiguitat mentre jugava

Troballa increïble a Bremen. Un nen de nou anys ha trobat una moneda romana de 1.800 anys d’antiguitat mentre jugava en un parc. Segons ha informat el Departament Estatal d’Arqueologia, el nen va donar amb aquest objecte en una extraescolar a Bremen, l’estat més petit d’Alemanya, d’una forma totalment accidental. La moneda trobada és un estrany denari romà de plata de l’època de l’emperador Marc Aureli, que va regnar entre el 161 i el 180 d.C. La troballa es va fer l’estiu passat, però les autoritats han tardat tot un any a informar al respecte. Ho han fet amb una presentació al públic amb el seu descobridor, Bjarne, com s’anomena el nen de nou anys.

L’arqueòloga de l’estat de Bremen, Uta Halle, ha assegurat que la troballa és “quelcom especial” perquè només hi ha dues peces que s’hi puguin comparar en tota la regió. La moneda es va trobar a una zona llunyana de la qual teòricament va ocupar l’imperi romà. Per això, l’arqueòloga ha explicat que sospiten que va ser objecte de comerç i que podria pertànyer a un mercenari romà o a un viatger que la duia com a record.

Monedes romanes

Hauran de decidir què fan amb la moneda amb la família del nen

Halle ha destacat que es tracta d’un descobriment “poc freqüent” i més la manera com es va fer, gràcies al nen que jugava. “No hi ha tants llocs on els nens puguin excavar”, ha dit sorpresa per la troballa de Bjarne. En els últims anys s’han produït dos casos similars a Alemanya, concretament a la Baixa Sajonia.

El futur d’aquesta moneda encara no s’ha debatut amb la família del nen, però Halle i l’estat de Bremen tenen el desig d’exposar-la al Museu Estatal d’Art i Història Cultural de Bremen, ja que es tracta d’una peça de gran valor i 1.800 anys d’antiguitat.