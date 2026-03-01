La xarxa de parcs metropolitans (XPM) ha incorporat darrerament tres parcs al seu catàleg. L’ens metropolità ha incorporat recentment el parc de Can Coll de Torroelles de Llobregat, una antiga masia reconvertida en un nou espai verd d’uns mil metres quadrats. Aquest nou parc se suma a les dues incorporacions de l’any passat, totes dues del municipi de Corbera de Llobregat, i incrementa el nombre total de parcs gestionats per l’AMB; són 55 espais i un total de 312 hectàrees, l’equivalent a deu vegades el parc de la Ciutadella de Barcelona.
L’última incorporació ha estat dissenyada i executada pels Serveis de l’Espai Públic de l’AMB. La transformació de l’antiga masia deixa espai per noves activitats lúdiques i per a zones de joc infantil. L’accés es farà pel carrer de Federica Montseny, a prop d’una escola bressol i de l’institut de Torroelles. L’espai, més planer, ha permès ubicar-hi una gran esplanada que també compta amb una graderia annexa, la qual cosa permetrà la celebració de diferents activitats i esdeveniments del poble.
L’àrea de jocs infantils incorpora elements d’equilibri, un gronxador i un talús fet de tarima de fusta, on hi ha dos tobogans i elements per enfilar-se. També hi ha un espai per als més petits amb una caseta de fusta i un balancí. La idea és que a tocar d’aquest espai es puguin fer activitats de l’Aprenem a la Xarxa, un programa que l’AMB aplica en diferents municipis per fer créixer la sensibilització ambiental. En aquest cas, es busca que el parc de Can Coll sigui una “aula oberta” per als estudiants del poble.
En aquest sentit, el parc reuneix totes les condicions ambientals per a aquesta sensibilització. Del recinte surt un camí de 200 metres amb un pendent inferior al 6%, llum i accessibilitat garantida, explica l’ens metropolità. A les àrees d’estada també hi ha una vintena de fanals nous i set sòfores al voltant dels jocs infantils. “Tota la proposta s’acompanya del mobiliari urbà corresponent, com bancs ergonòmics, papereres i una font d’aigua potable”, afegeix.
Altres incorporacions i millores
El parc de l’U d’Octubre, al terme municipal del Papiol, va incorporar-se l’any passat a la xarxa de l’AMB. Aquest recinte, ubicat al costat de dues escoles, ja existia i era gestionat per l’ajuntament del poble. Abans d’incorporar-lo oficialment a la xarxa de parcs, l’AMB ha fet tasques per “posar-lo a punt”, detalla l’ens, posant d’exemple la millora de l’eix principal d’accés al parc. “Enguany està previst que el parc disposi de Jugatecambiental i de la mateixa oferta d’activitats educatives que la resta de parcs metropolitans”, recullen, també, des de l’organisme.
Des de l’AMB apunten que aquestes incorporacions van de bracet d’altres millores “permanents”, que es fan seguint l’anàlisi de les enquestes de valoració dels usuaris. “Sempre que és possible, s’hi incorporen tècniques i tecnologies innovadores, que tenen en compte la sostenibilitat i el respecte per la biodiversitat”, defensa l’ens metropolità.
Un exemple d’aquestes millores és l’enllumenat del parc del Molinet. Després d’una primera fase de millores centrada en l’accessibilitat, a finals del 2025 es va substituir el 60% de l’enllumenat. El 2023 es van col·locar 26 lluminàries i en la segona fase 60 més, sumant-ne sumen un total de 86 elements.
“Es tracta d’una intervenció innovadora que no només comporta la reducció de la contaminació lumínica, sinó que és una aposta per millorar la biodiversitat del parc, la salut de les persones, la seguretat i la convivència en l’espai públic. L’objectiu principal és impulsar un enllumenat urbà sostenible, eficient, saludable i tecnològicament avançat en espais verds com els parcs”, conclouen des de l’AMB.