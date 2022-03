La manifestació per la llengua d’aquest dissabte sortirà de Sant Jaume

L’aliança entre ERC, PSC, Comuns i Junts -tot i que se’n va desmarcar després– ha provocat una nova manifestació en defensa del català i de la immersió lingüística. La manifestació unitària està convocada aquest dissabte a les 18h a la Plaça Sant Jaume i té la intenció de denunciar la maniobra del Parlament que “certifica el final de la immersió”. “Els tribunals van carregar-se la immersió lingüística a les escoles imposant un mínim d’un 25% de les classes en castellà. S’hi han afegit els grups polítics d’ERC, Junts, PSC i Comuns, amb una proposició per modificar la política lingüística a les aules, certificant el final de la immersió”, denuncia el comunicat unitari que han publicat aquest dijous els sindicats convocants on criden a manifestar-se aquest dissabte.

Els sindicats que organitzen la protesta sostenen que la immersió lingüística ha estat “un model de referència pedagògic” que ha servit per combatre la segregació per motiu de llengua i ha estat “una eina de cohesió social” que ha comptat sempre amb “un ampli consens social i polític”. Les principals organitzacions educatives que han convocat aquesta manifestació esperen que sigui “massiva” -com ja ho va ser la del 23 de març– per denunciar una proposta que suposa “una ferida de mort al model d’immersió”. Consideren que trasllada la responsabilitat als equips directius i “desprotegeix” els docents a més de recordar que “no compta amb el consens social necessari”.

Manifest unitari contra el pacte que acata la sentència del 25%

Per tot això, criden a sortir al carrer per exigir la retirada de la proposició de llei “feta a l’esquena de la comunitat educativa”, protegir els centres dels “atacs” judicials i reclamar que s’apliquin polítiques lingüístiques “que caminin cap a un model d’escola pública i íntegrament en català”. Aquestes reivindicacions van en la mateixa línia a les que recollia el manifest fet públic aquest dimarts on més de 90 personalitats del món de la cultura reclamaven la retirada d’aquesta proposta de modificació de política lingüística plantejada al Parlament.