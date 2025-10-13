Victòria del català amb un tràmit de la Policia Nacional

Antoni Martiàñez Lliteres, membre de la delegació territorial de les Illes Balears de Plataforma per la Llengua, va denunciar a finals del mes de juliol dues situacions que afecten els drets dels catalanoparlants. D’una banda, va interposar una queixa perquè portals de l’Administració General de l’Estat (AGE). Concretament, va denunciar al Ministeri de l’Interior que el tràmit telemàtic per renovar el DNI no era accessible en llengua catalana. I, d’altra banda, va formular una queixa al Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica perquè tots els portals de cita prèvia de la Delegació del govern espanyol a les Illes Balears no estaven disponibles en català. Mesos després de denunciar aquesta vulneració de drets lingüístics i de presentar les pertinents reclamacions oficials, l’activista per la llengua ha rebut una resposta de l’Administració. Li han donat la raó i han assegurat que aquests serveis estaran habilitats pròximament.
L’activista lingüístic detalla en un fil a Twitter que va presentar una reclamació oficial al Ministeri de l’Interior i una altra al Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica pels portals de cita prèvia, i remarca que ho va fer “amb base legal clara” —Constitució, l’Estatut de les Illes Balears i la llei espanyola 39/2015—. A més, remarca que a la queixa hi va adjuntar captures i enllaços directes als portals afectats, com els relacionats amb Agricultura i Pesca, Educació, Drets i Seguretat Ciutadana, Estrangeria o Treball i Immigració. “Tots ells no permetien tràmits en català”, remarca.
Una mica més de dos mesos després, el director de l’Institut d’Estudis les Balears, Llorenç Perelló, li trasllada la resposta que ha donat la Policia Nacional a la seva denúncia. En aquest sentit, li ha comunicat que el cos policial espanyol, en una resposta del passat 19 d’agost, ha reconegut que la pàgina per demanar cita prèvia “no sembla facilitar aquesta accessibilitat pel que fa a les llengües cooficials a Espanya”, com ho és el català. És per això que la qüestió s’ha traslladat a la Divisió de Documentació del cos policial espanyol perquè “procedeixi a revisar” la pàgina web i “a facilitar l’accés en altres llengües”. “El tràmit del DNI/Passaport de la Policia Nacional serà accessible en català a les Illes Balears i també beneficiarà totes les llengües oficials diferents del castellà”, celebra Antoni Martiàñez, i subratlla que “l’activisme funciona”.
I vet aquí la segona victòria oficial:— Antoni Martiàñez Lliteres 🏳️🌈 (@AntoniMartianez) October 12, 2025
Els portals de cita prèvia de la Delegació del Govern espanyol a les Illes Balears seran accessibles en català a final d’octubre. 🌍
També afectarà totes les llengües oficials diferents del castellà. pic.twitter.com/2ZVGcTpi52
El Ministeri de Política Territorial es compromet a tenir els portals en català a “finals d’octubre”
D’altra banda, el Ministeri de Política Territorial reconeix en la resposta a la queixa interposada pel membre de Plataforma per la Llengua que els portals denunciats “no estaven accessibles en català” i assegura que han trigat tant a donar una resposta perquè esperaven tindre’ls operatius al setembre. “Demanem disculpes pel retard en respondre la seva queixa”, li trasllada Victoria Figueroa, directora de la Divisió de Tecnologia de la Informació i Comunicacions. Així mateix, assegura que estan “revisant el portal web del Departament, traduint tant els seus continguts estàtics com els dinàmics de manera correcta en català, i esperem que a finals d’octubre ja estigui plenament operatiu”. “Si ningú no actua, res no canvia. Quan la ciutadania denuncia, l’administració es veu obligada a moure fitxa”, ha sentenciat.