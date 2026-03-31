Plataforma per la Llengua ha donat a conèixer un nou cas de discriminació lingüística en l’àmbit de la salut mental, on especialment greu és el cas que va denunciar el passat mes de febrer després que una psiquiatra de l’Hospital de Dia Còrsega, gestionat per la Fundació CPB, va negar el tractament en l’àmbit de la cobertura sanitària pública a una pacient que havia patit una crisi suïcida. El cas que ha fet públic aquest dimarts té com a protagonista el Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) de Granollers, gestionat per la Fundació Germanes Hospitalàries de Sant Boi, i el seu assistent virtual, que filtra les trucades per tal que el personal d’administració en faci la gestió posterior. Una usuària ha denunciat que aquest servei no atén en català.
“De nou, una persona en situació de vulnerabilitat no pot ser atesa en la seva llengua”, lamenta l’entitat, que consultada per El Món ha confirmat que està estudiant emprendre accions contra el centre. L’entitat que presideix Òscar Escuder explica en un fil a la xarxa social X que recentment han assessorat una usuària que ha patit una discriminació lingüística en l’àmbit de la salut mental. L’afectada denuncia que “en un intent de comunicació amb el CSMA de Granollers, he topat amb una barrera la qual ha impossibilitat la comunicació amb el Servei” perquè no atén en llegua catalana. La barrera a la qual fa referència és el bot telefònic del centre que, segons denúncia l’ONG del català, “sempre inicia la conversa en castellà”.
"En un intent de comunicació amb el CSMA de Granollers, he topat amb una barrera la qual ha impossibilitat la comunicació amb el Servei", explica la usuària.— Plataforma per la Llengua (@llenguacat) March 31, 2026
En aquest cas, la barrera és aquest bot telefònic que sempre inicia la conversa en castellà. ☎️
La mateixa afectada explica els fets en una carta al digital SomlesFranqueses i subratlla que “aquest robot només permet adreçar-s’hi en castellà, negant a una comarca sencera la possibilitat d’accedir al dret a la salut en català”. Plataforma per la Llengua recorda que no garantir l’atenció en català en el sistema sanitari és “vulnerar els drets lingüístics dels catalanoparlants”, però subratlla que aquestes situacions en un àmbit tan delicat com el de la salut mental també “afecta directament la qualitat de l’atenció”. “Expressar-se bé no és un luxe, és una necessitat clínica”, recorda l’entitat.
L’ONG del català fa comprovacions i estudia accions
Davant aquests fets, fonts de Plataforma per la Llengua han explicat a aquest diari que, de moment, han recepcionat el cas, han fet les comprovacions pertinents i ara estudien quines accions emprendre i recomanar a l’afectada. Les comprovacions han consistit a trucar ells mateixos a l’assistent virtual. Ho han fet fins a tres vegades, i només en una de les tres, concretament en la darrera, el bot telefònic va aconseguir que contestés de forma precària en un “català rovellat”. Així mateix, les mateixes fonts remarquen que ni ella ni l’entitat han aconseguit contactar amb cap agent catalanoparlant, perquè sempre responien que no n’hi havia de disponibles.