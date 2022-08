La tenista catalana Paula Badosa diu que “el català no és una llengua”

La tenista catalana Paula Badosa ha encès les xarxes parlant del català. En una entrevista amb un mitjà anglès, la tenista ha dit que “el català no és una llengua”, una resposta que ha fet que hi hagi un allau de comentaris a Twitter, criticant les declaracions de la tenista, ja que no tenen cap classe de fonament. La tenista no ha fet declaracions al respecte d’aquesta entrevista, tot i això, les piulades en contra de les seves respostes no s’han fet esperar. Fins i tot Plataforma per la Llengua ha volgut contestar a la tenista i li ha recordat que “hauria d’estar orgullosa” del català.

“Quantes llengües parles?”, ha estat la pregunta viral que se li ha fet a la tenista catalana. Badosa ha respost de manera contundent “castellà, català -que no és una llengua, però el contaré igualment- i anglès”. Aquesta manera de descriure la seva pròpia llengua, ja que ella ha viscut part de la seva vida a Barcelona, és el que ha fet que les xarxes la critiquessin. De fet, molta gent l’ha titllat d’inculta, ja que tot i haver explicat que parla català, no considera “que sigui una llengua”.

Una resposta més institucional

Fins i tot l’associació Plataforma per la Llengua ha contestat a la tenista i li ha demanat que es converteixi en un referent per continuar demostrant que els catalans estan arreu. De fet, ells mateixos han assegurat que Badosa “hauria d’estar orgullosa” pel que fa al català, que evidentment és una llengua. A més, li han recordat que hi ha uns 10 milions de persones en el món que parlen català i que segur que algun d’ells és seguidor seu. Per això, l’han animat a “exercir de referent lingüístic arreu de món”.