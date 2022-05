Paula Badosa explica com va començar la relació amb Juan Betancourt

Paula Badosa i Juan Betancourt formen una de les parelles més atractives del star-system català. L’exitosa tenista i el model d’origen cubà estan junts des de l’any passat, però no ha estat fins ara que han decidit deixar d’amagar-se i començar a publicar fotografies romàntiques en els seus respectius perfils d’Instagram. Tot seguint aquesta línia, Paula també ha volgut respondre les preguntes més íntimes sobre la seva relació en unes declaracions davant dels mitjans. Mujer Hoy recull algunes de les seves declaracions més tendres, entre les que destaca la història sobre els inicis de la seva aventura amorosa.

L’esportista barcelonina surt amb Juan, que triomfa com a model i també en les seves intervencions televisives en programes com Masterchef o El Desafío. Aquests dies, ella està centrada en la preparació de la seva participació a Roland Garros. Enmig de les preguntes esportives, se n’han colat unes quantes més personals que també ha volgut respondre: “Sí, Juan Betancourt és un pilar molt important en la meva vida i tenim moltes coses en comú. Sempre intentem coincidir i coordinar els viatges, encara que ara mateix és ell qui més s’ha d’adaptar. Les coses estan fluint i tant de bo continuïn així de bé i puguem continuar construint junts”.

Paula Badosa i Juan Betancourt ja no s’amaguen | Instagram

Com es van conèixer Paula Badosa i Juan Betancourt?

Com era d’esperar, alguns periodistes li han preguntat si té pensat ser mare aviat: “Des de molt petita he volgut ser mare, però ara mateix no perquè em trobo a la meitat de la meva carrera”. Encara li queden molts anys en aquest esport, un futur proper que no s’imagina fora de la pista: “Sempre estaré vinculada al tenis, de fet, perquè és la meva vida. Ara bé, també tinc clar que m’agradaria fer alguna cosa relacionada amb la moda més endavant”.

Com es van conèixer? Ella mateixa ho explica: “Mai no m’aturo i no vaig a esdeveniments, pràcticament no surto. Afortunadament, existeixen les xarxes socials i vaig rebre un missatge seu. No faig sevir gaire Instagram, però en aquell moment estava més pendent… suposo que és el destí o la coincidència. Des d’allà vam començar a parlar i a conèixer-nos”. Ell va fer el primer pas, però la tenista no ha volgut revelar el contingut d’aquell primer missatge. La parella acaba de tornar d’un viatge romàntic per Roma, tal com demostren les fotografies que han publicat.

La parella es mostra molt enamorada a través de les xarxes | Instagram

El model i l tenista han gaudit d’un viatge romàntic a Roma | Instagram

Paula Badosa reconeix que ha superat una depressió

La tenista ha tocat el cel al món del tenis amb només 24 anys, una carrera esportiva que promet encara més triomfs i trofeus. La catalana ha d’entrenar de valent, una feina que requereix molta dedicació i que pot arribar a afectar a la salut mental. En aquesta mateixa entrevista, ha reconegut que ha hagut de fer front a una depressió: “Fa un parell d’anys, em van diagnosticar depressió. Vaig superar-la amb temps, però em va costar moltíssim. Sempre he estat en mans de professionals que m’han ajudat a gestionar les expectatives. Aquest és un procés que m’ha fet més forta, però la pressió continua allà i estic aprenent encara com gestionar tot això. Recalco que és molt important demanar ajuda i acudir a teràpia quan és necessari”.

En el seu cas, no ajuda tenir perfil a les xarxes socials perquè això permet als detractors insultar-la amb facilitat: “No ajuda, no, i aquest és un dels punts en què més pateixo. Per sort es poden eliminar, que és el que he fet en el meu cas, perquè els comentaris m’afecten. Si cada persona fa el millor que pot a la seva feina, no ha de venir gent que no et coneix a jutjar”.