Què has de fer per evitar que t’estafin a plataformes com Wallapop

Cada cop s’utilitza més Internet per comprar i vendre productes, el que ha propiciat un increment dels casos d’estafes. Malgrat que la tecnologia té molts avantatges pels usuaris, cal tenir en compte els riscos a l’hora de comprar el producte que tant desitges per internet per no caure en una estafa. Aquestes estafes poden comportar que paguis el producte però mai arribi o que enviïs el producte que has posat a la venda i mai rebis el pagament.

Aquestes estafes es produeixen cada vegada més per la proliferació de plataformes de compravenda, com ara Milanuncios, eBay o Wallapop. L’ús d’aquestes aplicacions ha portat de retruc l’increment d’estafes, pel que el primer que cal fer és no donar credibilitat a les ofertes agressives, és a dir, aquelles en què els productes tenen preus molt rebaixats. Per això, abans de començar a comprar, s’ha de conèixer bé els preus d’aquests productes al mercat. També es recomana analitzar el perfil del venedor o comprador: quantes més dades menys probable és que es tracti d’una estafa. Els estafadors, de fet, eviten facilitar dades als perfils, no tenen fotografies ni dades de contacte verificades i normalment la data de creació del perfil és recent.

Els passos a seguir perquè no t’estafin

A més, els estafadors insisteixen sovint en tancar la transacció ràpidament per tal que la víctima no es repensi la compra o la venda. Aquests són els principals passos a seguir quan fas una compra a Wallapop o a plataformes semblants:

Revisar les opinions del perfil: És important veure els comentaris d’altres usuaris sobre els venedors o compradors per descartar que siguin estafadors. En cas que no hi hagi cap comentari -perquè el perfil és nou- o siguin negatius, cal anar en compte a l’hora de seguir el procediment de compra o venda.

Utilitzar sistemes de pagament segurs: Els pagaments via Paypal, contra reemborsament o els de les pròpies aplicacions, com ara Wallapop, són segurs. Desconfia si et demanen fer el pagament per una altra via.

En el cas dels anuncis de telèfons mòbils o altres tipus de dispositius tecnològics, cal extremar encara més les precaucions, perquè moltes vegades poden ser robats. Per evitar ser víctima d’una estafa, demana sempre la factura o la caixa del telèfon, per tal de comprovar que no és un telèfon robat i que el podràs utilitzar amb normalitat. En cas contrari, et podries trobar que has comprat un dispositiu inservible per un preu molt elevat.