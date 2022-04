La mobilització dels pares frena el tancament d’una escola dels Bofill

La mobilització dels pares de l’escola El Roser de Sant Julià de Vilatorta han aconseguit evitar el tancament de l’escola, anunciat per sorpresa durant el mes de març –a tres dies de les jornades de portes obertes– pel president de la Fundació Puig i Cunyer, Ricardo Bofill, fil del cèlebre arquitecte del mateix nom, mort al gener. L’anunci de la família Bofill amenaçava de deixar a l’estacada 240 famílies, ja que presentava per sorpresa un expedient de tancament per al 31 d’agost del 2022, però l’Associació de Famílies d’Alumnes d’aquesta escola no va defallir i finalment la fundació ha acceptat mantenir l’escola oberta com a mínim un any més.

Va ser aquest dimarts quan Educació va traslladar la bona notícia a l’AFA en una reunió telemàtica en la qual els va anunciar la retirada d’aquest expedient de tancament del centre per part de la fundació. La presidenta de l’associació ha celebrat la “magnífica” notícia en declaracions a El Món en què assegura que “ningú ho ha posat fàcil en els 51 dies de lluita”. Aquest grup de pares i mares engloba 240 famílies que no sabien on portarien els fills el pròxim setembre i que, malgrat “no tenir ni idea de conceptes legals” han plantat batalla fins a convèncer la fundació. De fet, aquesta associació fins i tot va escriure el Síndic de Greuges per evitar el tancament de l’escola com a últim recurs, ja que s’havien trobat “pals a les rodes” a cada pas.

Dards contra l’alcalde de Sant Julià de Vilatorta

“Si hem salvat l’escola ha estat fruit de la nostra feina, no hi ha tingut res a veure l’alcalde“, subratlla la presidenta d’aquesta associació de pares. El que queda per saber és qui es farà càrrec de la titularitat del centre a partir del setembre, ja que els Bofill se’n volen desfer. Una altra fundació, la FEDAC, està ben posicionada si l’ajuntament es queda l’edifici, tot i que el preferit per quedar-se la titularitat del centre és un grup financer que han trobat els pares de l’AFA i que prefereixen que per ara quedi en l’anonimat. Aquest grup hauria accedit a “eixugar” el deute de l’escola, un dels motius pels quals la fundació Puig i Cunyer volia tancar el centre.

“L’alcalde no ha intervingut en res, pel que aquesta medalla no és seva i farem el possible perquè no se la pengi“, ha assegurat la presidenta de l’AFA d’El Roser. Mentre aquest grup negocia directament amb la família Bofill, Educació espera que la titularitat del centre quedi resolta aquest mes de maig. Davant la problemàtica dels pares que ja havien fet la preinscripció a altres centres veient que el seu tancaria al setembre i ara volen quedar-se, Educació ha obert una preinscripció extraordinària a El Roser.

La pressió popular salva l’escola

Així, tot i que la Fundació Puig i Cunyer havia dit que s’havien explorat “totes les vies” per salvar aquest centre amb més de 125 anys d’història, finalment en quedava alguna per explorar i gràcies a les famílies el poble no perdrà aquesta escola històrica. Des del començament, les famílies van criticar l’excusa de la falta de mitjans econòmics com a motiu per tancar les portes, i amb l’entrada d’aquest grup financer disposat a assumir el deute s’ha demostrat que la pressió popular pot superar obstacles.