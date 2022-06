Cambray reitera que no hi ha falta de diàleg amb els sindicats

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray ha assegurat que els fets demostren que entre el departament i els sindicats “no ha faltat diàleg”. Una afirmació que vol intentar desmentir l’opinió dels sindicats educatius que reivindiquen que les decisions que ha pres la conselleria no han estat comentades ni debatudes amb totes les parts de l’organisme educatiu. En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dijous, Cambray ha dit que les prioritats de la conselleria són “la defensa del català i la protecció de l’alumnat”. En aquest sentit, s’ha referit a la situació de tensió per la nova llei del català, així com les desavingudes amb els sindicats pels canvis del model educatiu.

Cambray continua reivindicant el diàleg amb els sindicats, tot i les constants manifestacions que porten per bandera la falta de converses entre conselleria i associacions. De fet, el cap del departament d’Educació ha assegurat que “escolten els sindicats i estan intentant canviar tot el que demanen”. Tot i això, també ha dit que són els mateixos sindicats els que “no s’han volgut asseure, però que els fets demostren la voluntat del departament”. D’aquesta manera, Cambray ha lamentat que “cada vegada que hi ha canvis educatius que afecten als drets laborals hi ha resistència”. Així doncs, també ha reiterat que la voluntat del departament és “treballar per la millora del pla educatiu i sempre per l’alumnat”.

Els sindicats en una foto de família / Ivet Núñez

D’altra banda, Però, els sindicats segueixen demanant explicacions al conseller i en la mateixa mesura demanen la seva dimissió per la falta de diàleg i consens en aprovar les noves mesures. Davant d’aquesta situació, Cambray ha recordat que “no hi ha un altra camí” i així, ha explicat que la única cosa que no han consensuat han estat el canvi del calendari i tot i això, “tothom estava al cas que hi hauria canvis”. En el marx d’aquestes declaracions, els sindicats segueixen assegurant que els falta comunicació i continuen les vagues i manifestacions, la última davant de la mateixa seu de Catalunya Ràdio, durant l’entrevista del conseller aquest matí.

Les amenaces a Cambray

Una altra de les qüestions que ha abordat el conseller és la nova llei de defensa del català, que busca complir amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que demana un 25% de les classes de les escoles en castellà. Aquesta nova llei també ha estat molt criticada, ja que per una banda no compleix el percentatge, però també sembla que deixi de costat la defensa absoluta del català. Així doncs, el conseller ha rebut crítiques pels diferents bàndols. “A l’escola no s’apliquen percentatges” ha reivindicat Cambray. A més, també s’ha dirigit als líders polítics i els partits que han demanat la seva dimissió: “De vegades, aquells que no guanyen a les urnes volen guanyar als tribunals”.

Carlos Carrizosa i Inés Arrimadas presenten la seva denúncia contra Cambray / ACN

En aquest context, Cambray ha parlat d ela protecció als directors dels centres i ha reivindicat que en cap moment es troben “en risc”. A més, ha recordat que “és el departament qui té la decisió final de la política lingüística” i per tant, treballaran com assessors per “ajudar sempre als centres”. “Jo em dec a l’alumnat i als professors i a Catalunya la prioritat sempre ha estat la defensa de la llengua”, ha remarcat Cambray.