Cambray: “Governar és prendre decisions que de vegades no són fàcils”

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray ha assegurat que el Govern té la intenció de fer una “transició ambiciosa” perquè “el món canvia i l’educació també ha de canviar“. “Governar és prendre decisions que de vegades no són fàcils, però que sobretot han de ser bones per a l’alumnat”, ha afirmat el conseller en la cloenda del Congrés Internacional de la Formació Professional de Catalunya, però en unes setmanes també en què els docents han reprès les mobilitzacions, amb una aturada parcial aquest dijous i una última vaga el 9 de juny. D’altra banda, Comissions Obreres ha comentat que el departament els ha enviat una nova proposta que voldran portar davant de tots els seus afiliats.

La vaga de professors continua / Ivet Núñez

“Qualsevol decisió, qualsevol soroll que sentiu feu-vos la pregunta, és bona la mesura per l’alumnat? I a partir d’aquí seguim”, ha dit Cambray a l’acte organitzat per Pimec, Foment del Treball, CCOO i UGT al Palau de Pedralbes aquest dimecres. D’aquesta manera el conseller demana paciència i ho fa per reivindicar que totes les mesures que s’estan aprovant fins ara -que han fet estar en peu de guerra als sindicats de mestres- estan pensades per a “la millora de l’educació pública catalana“.

Una crida sindical

“Des de Comissions Obreres fem una crida pública a totes les forces sindicals a obrir des de ja un procés participatiu en aquest sentit. Per la nostra banda convocarem de manera immediata la nostra afiliació per poder posar en comú un primer balanç de les mobilitzacions portades a terme fins ara, valorar la proposta del Departament i definir un full de ruta pel futur immediat”, ha dit el sindicat en un comunicat. Així doncs, sembla que els sindicats seguiran lluitant per arribar a complir amb les seves expectatives. Tal com ha dit Comissions Obreres: “Esperen que sigui de manera unitària”.