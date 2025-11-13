Junts espera que el TC “prengui nota” de l’informe de l’advocat general del TJUE

El secretari general de Junts, Jordi Turull, espera que el Tribunal Constitucional “prengui nota” de l’informe de l’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la llei d’amnistia i resolgui aviat els recursos d’empara pendents. En una compareixença davant els mitjans, Turull ha assegurat que és un “dictamen clar i nítid”, que “no admet cap mena de dubte” i que avala la feina de Junts durant la redacció de la llei per adaptar-la al dret europeu i introduir esmenes sobre la malversació i el terrorisme. El dirigent juntaire ha insistit que “no hi ha més excuses” i ha demanat al TC que “no dilati més en el temps” els recursos perquè hi ha molts jutges pendents de l’alt tribunal.
Respecte al retorn de Carles Puigdemont, Turull ha assegurat que és un “petit pas processal i un gran pas per al retorn dels exiliats”, però ha volgut “especular” amb dates concretes, ja que l’ordre de detenció del Tribunal Suprem encara està vigent. “És un molt mal dia per jutges, partits, entitats i fundacions que han dilatat l’aplicació de l’amnistia”, ha remarcat Turull. El secretari general de Junts ha demanat “contundència” al Tribunal Constitucional per fer complir la llei d’amnistia, sobretot contra el Tribunal Suprem, que s’ha “rebel·lat” contra el poder legislatiu i es resisteix a aplicar-la.
Puigdemont carrega contra els intents de bloquejar l’amnistia
Per la seva banda, Puigdemont ha destacat que l’informe de l’advocat general del TJUE “ha deixat en evidència la indecent estratègia de la dilació i la manipulació amb la intenció de bloquejar l’aplicació total de la llei d’amnistia”. Ho ha dit en un missatge a la xarxa social X després que el posicionament de l’advocat general hagi avalat amb matisos l’amnistia per als encausats per les despeses del Procés i per als CDR implicats en l’Operació Judes. El president català a l’exili ha assenyalat que, tot i que l’opinió de l’advocat general del TJUE és “molt explícita i ben fonamentada”, l’última paraula la tindran uns jutges espanyols “que van sentir-se cridats a salvar la pàtria”.
El president de Junts també ha defensat els esforços de la seva formació durant les negociacions per redactar la llei i ha recordat que el primer esborrany tenia “massa forats” i s’ha demostrat que tenir la “mirada posada al TJUE” era el plantejament correcte. “Però la llei d’amnistia no s’aplica completament ni a tothom. I no pas perquè no sigui democràtica, constitucional i d’acord amb el dret europeu. No s’aplica perquè hi ha una instrucció a la qual obeeixen cegament alguns tribunals, començant pel Suprem, algunes entitats tan fosques i opaques com Societat Civil Catalana (per cert, aliada del PSC en totes les batalles) i VOX, que actua d’acusació popular”, ha afegit.