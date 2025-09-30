La fiscalia demana investigar els pagaments indeguts de Drets Socials

La fiscalia vol que el Tribunal de Comptes investigui els 167 milions d’euros en pagaments indeguts del Departament de Drets Socials denunciats per la Sindicatura de Comptes, segons ha avançat El Nacional. La petició del ministeri públic, cursada el passat mes de juny, reclama investigar si hi ha responsabilitat comptable en les irregularitats detectades entre el 2016 i el 2024. Entre aquests pagaments hi ha ajudes de l’antiga Direcció General de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) a joves extutelats.
En el seu duríssim informe, la Sindicatura de Comptes criticava la “manca de seguiment i control eficaços en la gestió de les prestacions” que va derivar en “l’existència de casos que podrien incórrer en incompatibilitats i un volum elevat de pagaments indeguts”. L’auditoria també emfatitzava que, “durant la fiscalització, la Sindicatura ha observat que hi havia risc de conflicte d’interès en la gestió i supervisió d’algunes prestacions externalitzades a un conjunt d’entitats col·laboradores sense ànim de lucre, per a l’activitat de les quals no s’ha garantit un marc de regularitat i transparència, fet que pot comprometre la consecució de l’interès general en la implementació de la política pública”.
Un sistema de prestacions desfasat i caòtic
La Renda Garantida i la Llei de Dependència són les que acumulen un volum més alt de pagaments indeguts, molts dels quals no es poden recuperar perquè han prescrit, però els que més atenció mediàtica han generat són els de la DGAIA, que van dur la Generalitat a suprimir-la i substituir-la per una de nova que només s’ocupa de la prevenció, mentre que la contractació i les prestacions s’han reubicat en altres direccions del Departament de Drets Socials.
Drets Socials va culpar les “debilitats estructurals” del sistema de prestacions dels pagaments indeguts i va assegurar que treballava per resoldre els problemes detectats amb una “transformació profunda i rigorosa” del sistema. Fonts de la conselleria van explicar que les ”recomanacions de l’informe confirmen una diagnosi compartida: el sistema de prestacions presentava debilitats estructurals l’any 2022” i van defensar que en els últims temps s’ha “accelerat” el “gir estratègic” iniciat per l’anterior equip, en l’època de Pere Aragonès.