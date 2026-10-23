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Fiscalia demana fins a 27 anys de presó als acusats de disparar Vidal Quadras
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Quico Sallés
Quico Sallés
23/10/2026 14:00

La fiscalia demana penes de fins a 27 anys de presó als vuit acusats de disparar a l’exlíder del PPC, exvicepresident del Parlament Europeu i fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras, el 9 d’octubre de 2023. El ministeri fiscal els acusa per un delicte d’organització criminal i delicte de temptativa d’homicidi terrorista. L’escrit de qualificació del ministeri públic, d’onze pàgines i al que ha tingut accés El Món, relaciona els acusats amb les operacions encobertes del règim de la República Islàmica de l’Iran i el suport de Vidal-Quadras per treure de la llista d’organitzacions terroristes de la UE l’Organització Mujahidins del Poble de l’Iran (MEK), contrària al règim de l’Iran. La instrucció va anar a càrrec del titular del Jutjat Central d’Instrucció número cinc de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz.

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