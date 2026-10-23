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Fiscalía pide hasta 27 años de prisión a acusados de disparar a Vidal Quadras
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Quico Sallés
Quico Sallés
23/10/2026 14:00

La fiscalía pide penas de hasta 27 años de prisión para los ocho acusados de disparar al exlíder del PPC, exvicepresidente del Parlamento Europeo y fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras, el 9 de octubre de 2023. El ministerio fiscal los acusa por un delito de organización criminal y delito de tentativa de homicidio terrorista. El escrito de calificación del ministerio público, de once páginas y al que ha tenido acceso El Món, relaciona a los acusados con las operaciones encubiertas del régimen de la República Islámica de Irán y el apoyo de Vidal-Quadras para sacar de la lista de organizaciones terroristas de la UE a la Organización Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), contraria al régimen de Irán. La instrucción estuvo a cargo del titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

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