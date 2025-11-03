El primer testimoni del judici contra l’inèdit judici al Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz, és una de les claus del cas. Ha estat el fiscal de delictes econòmics, Julián Salto. I, de fet, el seu testimoni ha ajudat a sostenir la tesi de la defensa i del ministeri fiscal que Garcia Ortiz no va cometre cap delicte de revelació de secrets. Després de les qüestions prèvies de la defensa i les acusacions particulars, el president de la sala penal del Tribunal Suprem i del tribunal jutjador, Andrés Martínez Arrieta, ha donat pas a la fase de prova encetant el llarg llistat de quaranta testimonis previstos en el guió de la vista oral.
Salto s’ha enfilat a l’estrada amb les idees clares i tenint present que signava els mails de conformitat que s’haurien filtrat a la Cadena Ser i que són l’eix de l’acusació. D’entrada, ha admès que va ser “legal” que els seus superiors li demanessin informació sobre el cas de frau que seguia contra Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tot plegat, perquè era un cas de “rellevància mediàtica”.
De tota manera, en un primer moment el va sorprendre perquè li feia l’efecte que el cas “no tenia gaire substància perquè era un frau fiscal més”. Fins que va saber que l’investigat era la parella d’Ayuso, un fet que desconeixia. En tot cas, el fiscal ha definit com a “desinformació” tot el que s’ha fet durant vint mesos d’instrucció i que ha pervertit el cas. En síntesi, ha negat haver rebut cap mena d’ordre o instrucció per no arribar a un acord de conformitat. És més, ha emfatitzat que en 20 anys de carrera professional mai no ha proposat cap pacte perquè no és el “seu deure” ni la seva “obligació”. També ha criticat amb contundència que el cap de gabinet d’Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tingués els maisl. “Jo pensava que eren privats”, ha recriminat.
L’Atlètic de Madrid entra en joc
La curiositat del testimoni ha estat com hi van contactar per preguntar-li sobre la negociació de la conformitat. La primera persona que li va trucar va ser la cap de la Fiscalia Superior de Madrid, Almudena Lastra, el dia 13 de març, cap a quarts de deu de la nit. Salto, però li va respondre que es trobava en un partit de futbol a l’estadi Metropolitano, on juga l’Atlètic de Madrid. Lastra li va replicar que estigués tranquil que ja podrien enraonar l’endemà.
Però després li va trucar la cap de la Fiscalia Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que primer li va dir que podia esperar que acabés el partit, però que després li va tornar a trucar: “Ha de ser ara perquè el fiscal general no pot esperar”. A les deu de la nit, els va reenviar la cadena de correus electrònics amb l’advocat de González Amador, i després va telefonar Lastra per queixar-se que rebia ordres contradictòries.
El fiscal del cas de la parella d’Ayuso veu “desinformació” contra García Ortiz