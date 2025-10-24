L’Audiència Nacional investiga una siderúrgica basca per vendre acer a un fabricant d’armes d’Israel

L’Audiència Nacional investiga la siderúrgica basca Sidenor per vendre acer sense autorització al fabricant d’armes israelià Israel Military Industries (IMSI). El magistrat Francisco de Jorge ha imputat el president de Sidenor, José Antonio Jainaga, i dos directius més de la companyia per delictes de contraban i participació per complicitat en un delicte de lesa humanitat o de genocidi, ja que considera que tots tres sabien que el client era una empresa militar israeliana i que el material subministrat tenia com a objectiu fabricar armes per a les Forces de Defensa d’Israel (FDI) que després poden ser utilitzades a Gaza.
Segons el magistrat, que avui ha aixecat el secret de les actuacions, la venda d’acer s’hauria dut a terme sense haver sol·licitat la corresponent autorització del Govern i sense inscriure’s al registre corresponent, tal com consta en un ofici de la Comissaria General d’Informació del 10 de setembre passat. Els tres investigats en aquest procediment, que es va iniciar arran d’una querella de l’Associació Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, han estat citats a declarar com a investigats davant el jutge el pròxim 12 de novembre.
Una guerra de domini públic
El magistrat justifica la seva decisió perquè la guerra a la Franja de Gaza és un fet de domini públic i que, per tant, eren coneixedors que el Tribunal Penal Internacional investiga ha emès una ordre detenció internacional contra el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, per crims de guerra i de lesa humanitat; que la Relatora Especial de l’ONU, Francesca Albanese, i l’UNRWA, entre altres persones i agències de Nacions Unides, han presentat denúncies; i que el Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz, ha ordenat investigar el genocidi a la Franja de Gaza i els crims comesos per Israel.