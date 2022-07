La manifestació de la Diada recorrerà el Paral·lel i arribarà a l’Estació de França

La manifestació independentista de la Diada de l’11 de Setembre començarà a l’avinguda del Paral·lel de Barcelona i s’acabarà a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, on hi ha l’estació de França. Així ho ha anunciat la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, en una roda de premsa aquest dimarts. Durant el recorregut, els manifestants passaran per Colom i Capitania, com a simbolisme de la “repressió espanyola”. Al final del trajecte hi haurà parlaments i actuacions dels diferents membres organitzadors.

Un passeig amb molt de simbolisme

Feliu ha explicat que serà una marxa que avançarà pel passeig de Colom i el d’Isabel II i que, a banda de reivindicar la independència de Catalunya, vol denunciar “el colonialisme que ha fet servir Espanya”, ja que recorrerà monuments que recorden el passat colonial de l’Estat espanyol, com el monument de Cristòfor Colom. A diferència d’altres anys, no caldrà inscriure-s’hi, però sí que s’han previst deu punts de trobada per a diferents col·lectius i manifestants de diferents punts geogràfics. Segons els organitzadors, hi haurà dues manifestacions que seran en paral·lel i aniran avançant d’aquesta forma.

La manifestació de la Diada 2021, a la Via Laietana, a vista d’ocell / Jordi Borràs

Demana una gran mobilització

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, ha apel·lat avui a la societat civil a manifestar-se durant la Diada d’enguany de l’11 de setembre. El lema que encapçalarà la gran manifestació organitzada per l’ANC serà: ’11S: Tornem per vèncer. Independència’, amb l’objectiu de deixar clar que no esperen “res de ningú, sinó que confien només en la població catalana”.

“Farem que la independència torni a estar al centre del debat públic, i això ho ha de fer la gent”, ha afirmat la presidenta Dolors Feliu. En aquest sentit, creuen que “només la gent pot fer que hi hagi aquest canvi”. “No podem confiar en els partits”, exclama Feliu, qui ha volgut deixar clar que la Diada ja no és una festa.