Josep Rull, únic candidat a presidir el Consell Nacional de Junts

L’exconseller de Política Territorial amb el govern de Carles Puigdemont i condemnat a 10 anys de presó i inhabilitació per la seva participació en el procés d’independència, Josep Rull, s’ha postulat com a únic candidat a presidir el Consell Nacional de Junts per Catalunya. La candidatura és en el marc del procés congressual que Junts va encetar el 4 de juny passat, renovant la direcció, i que finalitzarà el proper 16 de juliol aprovant les ponències polítiques i organitzatives.

El Consell Nacional és el màxim òrgan del partit entre els congressos. A tall d’exemple, va ser l’òrgan que va decidir renovar la direcció de Junts i és on Jordi Sànchez va anunciar que no repetiria a la candidatura de secretari general del partit. El Consell ha de vetllar pel compliments dels acords del Congrés Nacional, és un òrgan fiscalitzador de la presidència, la secretaria general i l’executiva. Alhora, pot aprovar els pressupostos i debatre propostes de resolució dels afiliats. Una de les parts més importants serà la de ratificar un acord electoral i de govern amb altres partits.

Jordi Turull, Laura Borràs i Josep Rius a la primera reunió de l’executiva de Junts / ACN

28 candidats a ser consellers nacionals

En aquest sentit, també s’haurà d’aprovar l’elecció de fins a 20 consellers del partit, entre els quals s’hi presenten fins a 28 afiliats del partit. Alhora, s’haurà d’escollir el defensor de l’afiliat, que es disputarà entre dos membres: Marcel Padrós, qui vas ser vicepresident de l’ANC, i Jordi Monrós, regidor de l’Hospitalet de Llobregat.

Entre la dotzena de candidats a la comissió de garanties també hi ha l’advocada Magda Oranich, el doctor en dret Héctor López Bofill i el diputat i advocat Joaquim Jubert.

Junts haurà de votar la ponència política i la organitzativa

Fins ara, Rull havia optat per un perfil baix i discret en la política interna de partit, justament després de sortir de la presó l’any passat arran dels indults del govern espanyol als líders independentistes. De fet, no forma part de l’executiva nacional que es va renovar el passat 4 de juny, en el qual Laura Borràs va ser escollida com a presidenta del partit, mentre que l’exconseller Jordi Turull va erigir-ne com a secretari general.

Junts, durant la segona part del seu congrés de renovació, s’hauran d’aprovar la ponència política i la organitzativa. Junts podria plantejar-se la continuïtat al Govern de la Generalitat.